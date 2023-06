Justifica Ana Guevara falta de apoyo a nadadoras: ‘no puedo tener sentimentalismos’

CDMX.- La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, respondió en una entrevista con el periodista deportivo David Faitelson por las polémicas en las que se ha envuelto por falta de apoyo a deportistas.

La funcionaria del Gobierno Federal aseguró que el organismo a su cargo apoya a los atletas y que su administración ha sido la más vigilada en sus 35 años de historia con 80 auditorías.

Ana Guevara afirmó que no dará la espalda a los deportistas, pero tampoco permitiría que estos recursos sean usados sin apego a la ley.

“Este es un chantaje, parece que no tienen llenadera”, dijo la exatleta en referencia al equipo de nado sincronizado que en reiteradas ocasiones ha manifestado la falta de recursos.

Sobre ese caso la exvelocista expuso que se les dio aviso de la situación de la Federación Internacional de Natación tras las acusaciones de peculado a su presidente Kiril Todorov y mencionó que ella no tiene las facultades para decidir si lo que se dice sobre ello es cierto o no.

“Yo trabajo para el gobierno mexicano y es mi deber cuidar a quién le damos el recurso, porque si yo omito lo que la ley dice y lo que normativamente está establecido, soy omisa de la ley”, afirmó.

“El decir que el gobierno no los apoya, es muy doloso y con ganas de distorsionar lo que no es distorsionado”, dijo en la entrevista.

“Esa es mi posición, yo no puedo tener sentimentalismos... Si yo estuviera mal el órgano interno de control ya me hubiera caído encima, si yo estuviera excediéndome de facultades ya hubieran venido a requerirme; todo está sobre la mesa, clarito”, expresó.

Faitelson cuestionó a la directora de la CONADE sobre los atletas que han recurrido a solicitar apoyo de entes privados para financiar sus viáticos a competencias.

“Si es chantaje, porque aquí hay recurso, la solución está aquí adentro, simplemente no tenemos vialidad para poderles dar el recurso, no es que no queramos”, indicó.

Ana Guevara descartó que World Aquatics u otras organizaciones privadas puedan costear ayuda a las atletas de esta disciplina.

“Su presidente internacional dijo que iba ser su salvador, pero no hay forma porque no es barato, todo el gremio de natación cuesta alrededor de 120 millones de pesos anuales, no se los va a dar FINA o un particular, es el chantaje del momento con todo respeto para Fundación Telmex, para todos los patrocinadores que se han subido”, puntualizó.