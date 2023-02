Tras las revelaciones que dejó el juicio en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, la periodista y escritora Anabel Hernández aseguró que la Ciudad de México era una bodega de cocaína del Cártel de Sinaloa cuando Andrés Manuel López Obrador, actual Presidente de México, era el jefe de Gobierno de la capital del país.

“La Ciudad de México, cuando la gobernaba Andrés Manuel López Obrador, era una bodega de cocaína para el Cártel de Sinaloa: tenían bodegas, tenías casas de seguridad”, señaló Anabel Hernández.

La periodista agregó en su comentario para Aristegui Noticias (ver video) que el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien fue declarado culpable por conspirar para transportar, importar y distribuir cocaína en los Estados Unidos con el Cártel de Sinaloa, habrá que analizarlo durante mucho tiempo al considerar que no solo se juzgó al ex funcionario mexicano sino a otros políticos y militares.

“Ahí desfiló todos los tipos de nombres que te puedas imaginar: militares, estuvo el nombre de (Guillermo) Galván Galván, el ex secretario de la Defensa Nacional (2006-2012). Lo menciono directamente Óscar Valencia, El Lobo Valencia, dijo que directamente estaba en el bolsillo también de la llamada Federación (Cártel de Sinaloa), durante el sexenio de Felipe Calderón”, dijo la reconocida periodista durante su participación en el programa de Aristegui Noticias del 22 de febrero.

La escritora del libro Los Señores del Narco abundó que durante el juicio contra García Luna se habló de “Pedro Haces, que actualmente es miembro de Morena, que fue diputado suplente de German Martínez, su nombre fue mencionado ahí (en el juicio), por los propios que imputaban a Genaro García Luna. Están funcionarios que estaban en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México”.

Anabel Hernández dijo que mientras García Luna protegía al Cártel de Sinaloa con la Agencia Federal de Investigación (AFI) a nivel nacional, y les ayudaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y de acuerdo con el propia declaración de Jesús El Rey Zambada García, hermano de Ismael El Mayo, una de las sedes más importantes para el Cártel del Pacífico fue la Ciudad de México.

“El Rey pagó millonarios sobornos a quien entonces era subsecretario de Seguridad Pública de la CDMX, Gabriel Regino, aquellos que apuntan con su dedo flamígero a Felipe Calderón hacen bien, el señor tiene que rendir cuenta, pero también el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hoy Presidente, también sería bueno que nos explicara o que nos diga al menos que él sí va investigar, que no se va a quedar con los brazos cruzados como se quedó (Felipe) Calderón y que él, aunque ya tarde, se ponga a investigar a Gabriel Regino, sus declaraciones patrimoniales, que se meta a indagar hasta donde realmente estaba metido con el crimen organizado con el Cártel de Sinaloa”, enfatizó la periodista especializada en temas del narcotráfico.

Agregó que luego del juicio contra el ex titular de la Seguridad Público habrá que analizar durante muchos meses todo lo que ahí se dijo y todo lo que implica, porque “García Luna era la cara más notable, más desagradable, la más impune, más pública de esta corrupción de este amasiato entre instituciones, políticos, empresarios, gobernantes, con el crimen organizado en México”.

Durante su partición en el programa radiofónico, Hernández recopiló los mencionado por los testigos colaboradores de la Fiscalía de EUU, que mencionaron el modus operandi “de cómo la Policía Federal operaba a favor del narcotráfico, cómo la AFI, bajo las ordenes de García Luna, eran sicarios del Cártel de Sinaloa”.

“Los miembros de esta organización criminal ni siquiera tenían que hacer vehículos pirata o falsamente de la AFI. Andaban en auténticos vehículos de la corporación, les daban armas”, apuntó.

Defensa de García Luna, decepcionado por el veredicto del jurado

César de Castro, abogado de García Luna, dijo estar sumamente decepcionado por el veredicto del jurado

El defensor público y líder de la defensa del exfuncionario mexicano indicó que buscarán un recurso de apelación tras la sentencia que dará a conocer el juez Biran Cogan el próximo 27 de junio.

El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, hace un gesto a su esposa y sus dos hijos sentados en la audiencia, antes de ser escoltados fuera de la sala del tribunal en la ciudad de Nueva York, EU, en este boceto.