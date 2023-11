‘La gente tiene más conciencia’... AMLO sobre selección de candidatos de la 4T en 2024

Sobre la designación que hará MORENA de los candidatos para las gubernaturas y gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, aconsejó a los ciudadanos analizar tres elementos para elegirlos:

PROGRAMA QUE BENEFICIE AL PUEBLO

El pueblo deberá de informarse de las propuestas que traen los partidos o candidatos, que sean a favor del pueblo y no a favor de sus intereses personales, ya que es necesario invertir en los apoyos que se les ha brindado a los mexicanos y que se sigan haciendo después del gobierno de la Cuarta Transformación.

CANDIDATO O CANDIDATA

López Obrador aseguró que el pueblo será quien decida qué candidato deberá de aparecer, que no haya publicidad que obligue o manipule la razón de evaluar quién es la mejor persona, ya sea hombre o mujer, para poder representar a México, tanto a nivel nacional como en los 9 estados donde habrá elecciones en 2024.

Aseguró que deberá ser una persona con principios, ideales, que no sea un arribista, que no sea politiquero, sin embargo, informó que hoy en día el pueblo de México es uno de los más conscientes y que ya no viven en el analfabetismo político.

EL PARTIDO

Los mexicanos deberán de decidir por el partido que más se incline por sus intereses, que piense en el bienestar el pueblo, que sea de palabra, que no mienta como lo hicieron en anteriores administraciones donde diversos partidos estuvieron al frente del país y que solo buscaron aquellos que pertenecían a estos, favorecerse pisoteando al mexicano.

El presidente de México, aseguró que los medios de información también tienen influencia en los mexicanos, sin embargo, el pueblo ahora deberá de estar más consiente, no es fácil caer en la manipulación, ya que antes se podía engañar.

Llamó a conducirse con respeto a las elecciones que se estarán realizando en el 2024 y decidir en favor del pueblo de México.