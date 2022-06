Le cayó ‘la chota’ a ‘Alito’ Moreno... inspeccionan propiedades del líder del PRI en Campeche

Esto ocurre en medio de los señalamientos contra el priista tras los audios difundidos por la gobernadora Layda Sansores, así como de la crisis interna del tricolor tras las elecciones 2022.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Alito’ es clave en la estrategia de la 4T para quedarse con Coahuila y Edomex: Raymundo Riva Palacio

Este martes desde las 5 y media de la mañana, seis vehículos y 12 agentes ministeriales se dedicaron a inspeccionar por fuera la propiedad de Alito Moreno.

‘Alito’ Moreno ha sido acusado de triangular recursos con familiares y cercanos para adquirir diversas propiedades en Campeche, lo cual fue exhibido en una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

PRI organiza ‘encerrona’ por crisis de ‘Alito’ Moreno

Esta martes se reúne Alejandro Moreno con otros exlíderes priistas para abordar los resultados de las elecciones 2022.

El político aseguró que su salida del partido no era un tema a discusión en este encuentro.

“(Mi salida) No es tema porque nosotros hemos estado trabajando (...) para mí no es tema, pero como he dicho, el PRI no es un partido de mudos, en el PRI debemos escuchar a todos”, dijo ‘Alito’ Moreno.