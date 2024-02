“Lo veo muy bien”, dice AMLO sobre negociaciones de la Iglesia con narcos

-Lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar. Pero el que quiere abandonar ese infierno, porque también eso se tiene que tener muy claro, como dice la canción, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Si está en una banda, tiene que andar a salto de mata. No está tranquilo, no vive en paz, a cambio de qué, de la troca, de la camioneta último modelo, de las alhajas, del dinero, del lujo barato.

A pregunta expresa sobre las amenazas a transpotistas de Taxco y Chilpancingo, dijo que se está atendiendo el problema de las extorsiones, por eso entre las iniciativas de reformas que envió al Congreso, se considera delito grave este delito.

Mencionó que los transportistas están en toda libertad de realizar paros, pero dijo que se les ha invitado a dialogar y se les han ofrecido garantías para mayor seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Nos están matando’: Acusan transportistas a gobierno de no hacer lo suficiente para frenar inseguridad en carreteras

Sin embargo, “hay líderes de estas organizaciones que son militantes de partidos conservadores y como vienen elecciones aprovechan el viaje. Si porque se les ofrece, vamos a dialogar, vamos a buscar solución, por eso aprovecho para hablar a transportistas, que estamos con ellos, comprometidos a protegerlos, pero como sucede en todo, hay líderes charros, oportunistas, corruptos, conservadores, que antes como pertenecían a los partidos que estaban en el gobierno y se dedicaban a robar, no había quejas”.

Dijo que todas las demandas justas se atienden “pero no podemos dejarnos chantajear por nadie, ya se acabó el reparto del moche, el presupuesto es sagrado, es dinero bendito, tiene que llegarle al pueblo”.

-¿Por qué no recibirlos en Palacio Nacional?

-Porque es un problema politiquero. No hay problema que no se haya atendido, no podemos dejarnos chantajear. Si se trata de causas justas, ahí estoy. A ver, vamos a tomar todas las carreteras, nada más porque quiero que quede mal el gobierno de la transformación porque estamos en temporada electoral y me cae bien el bloque de Claudio x González, entonces vamos a provocar conflictos. No son todos los transportistas, aclaró.

Con información de La Jornada