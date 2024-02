Paro de transportistas “tiene propósitos politiqueros”, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el paro de transportistas tiene propósitos electores y buscan generar un conflicto en contra de su gobierno, por lo que, advirtió, “no podemos dejarnos chantajear”.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 12 Región Naval en Acapulco, Guerrero, hoy a pregunta expresa si estaría dispuesto a recibir a líderes de transportistas en Palacio Nacional como exigen para levantar el paro, el Mandatario federal señaló que han sido recibidos varias veces en la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Los están recibiendo en Gobernación varias veces y sostengo, con todo respeto, que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones, para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido. No podemos dejarnos chantajear”.

En compañía de integrantes de su gabinete legal y ampliados, López Obrador señaló que si se trata de causas justas, “ahí estoy”.

“Pero (si amagan con que) te vamos a tomar todas las carreteras, nada más porque yo quiero que quede mal el gobierno de la transformación, porque estamos en temperada electoral y a mí me cae muy bien el bloque conservador de Claudio X. González, de los fifís, entonces vamos a provocar conflicto”, cuestionó.

El mandatario federal acusó que en las organizaciones de transportistas hay líderes “que son militantes de partidos conservadores, y como vienen las elecciones aprovechan el viaje”.

“¿Ya se politizó?”, se le preguntó.

“Sí, sí, porque se les ofrece a ver, vamos a dialogar, a buscar solución y no quieren los líderes. Por eso aprovecho para hablarle a los transportistas, decirles que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos, y que son gentes trabajadoras, gente de bien, pero como sucede en todo, hay líderes charros, oportunistas, corruptos, conservadores, que antes como pertenecían a los partidos que estaban en el gobierno y se dedicaban a robar antes no había quejas, lo que pasa con los medios, no con todos, aquí no, es que Guerrero es otra cosa, es como otro estado que yo conozco por allá por el sureste, aquí somos liberales por naturaleza, aquí es otra cosa”, dijo.

