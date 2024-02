‘Nos están matando’: Acusan transportistas a gobierno de no hacer lo suficiente para frenar inseguridad en carreteras

CDMX.- “Nos están matando a los operadores”, así reclamó el vicepresidente de la AMOTAC en el Valle de México, Ernesto Flores, a los gobiernos de no estar haciendo lo suficiente para frenar la inseguridad en las carreteras del país, que no sólo los afecta a ellos, sino a la ciudadanía en general.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. participa hoy, junto con otras asociaciones de transportistas, en el paro nacional para exigir frenar la inseguridad en las carreteras.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo paro nacional de transportistas, ¿qué carreteras son afectadas?

Flores alertó que la inseguridad está muy fuerte en las carreteras y los está afectando mucho, pues ya no sólo se llevan las unidades y mercancías, sino que asesinan a los conductores. En ese contexto, demandó al gobierno una estrategia concreta para reducir la violencia en las vialidades del país.

“Las autoridades no han hecho lo suficiente para acabar con la inseguridad en carreteras, nos están afectando muchísimo que nos asaltan las unidades y ya no conformes con llevarse la unidad, llevarse la mercancía, nos están matando a los operadores. La delincuencia está muy fuerte y no nada más a nosotros, también a vehículos particulares”, refirió en el avance de la manifestación desde Cuautitlán Izcalli con destino al Zócalo capitalino.

El llamado del vicepresidente de la AMOTAC no es sólo al Gobierno Federal, sino también a los estatales, al advertir que “la inseguridad es en todos lados” y reclamó a las autoridades que “en lugar de estar enfocados a la seguridad, se han estado enfocando en extorsionar al transportista y extorsionar al ciudadano”.