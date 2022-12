Lorenzo Córdova llama a la construcción y diálogo tras aprobación de ‘Plan B’ de reforma electoral

“Creo que estamos en un momento trascendental del país y, de cara a la discusión de una reforma electoral, ojalá este no sea un momento de ruptura sino -al contrario- un momento de construcción y solidificación de ese gran arreglo político que permitió que México dejara de ser un régimen autoritario“ , expresó Córdova en un comunicado difundido por el INE.

Aunado a que recordó que con las reglas actuales, INE ha organizado cerca de 330 elecciones sin conflictividad política en los últimos años, además a que el índice de alternancia fue de 62%, garantizando que cualquier partido pueda ganar o perder una elección, así como estabilidad política, gobernabilidad democrática y paz social.

“Malas reglas pueden acabar propiciando decisiones que no son las mejores, modifiquemos las reglas para bien, pero no amenacemos con que la aplicación de las reglas que son producto del arreglo político, no de la autoridad electoral, pueden propiciar violencia”, señaló el Consejero Presidente del INE.

Y calificó como ‘preocupante’ que se pretenda instalar en el discurso público la amenaza de violencia “y, más aún, cuando viene desde el poder”; “nadie está en contra de la rispidez, es normal incluso en la lucha por el poder, incluso en democracia, es más, hasta el conflicto es normal así como la polarización, lo que existe en democracia y no en otros regímenes son los cauces institucionales para que la rispidez, la polarización y el conflicto se procesen de manera pacífica“, expresó Córdova Vianello.

Advirtió que cuando la polarización se mezcla con intolerancia, cuando ya no se le ve como alguien con quien que se pueda tener todas las diferencias, reconociendo la legitimidad, para participar en la disputa por el poder, sino que se le ve como enemigo; es cuando se sientan las bases narrativas que alimentan a los peores experimentos totalitarios de la historia reciente