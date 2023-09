Yahritza Martínez se presentarán en el Grito de la CDMX, sin sus hermanos; AMLO confirma su participación

En el Festival Arre celebrado el fin de semana pasado en la C iudad de México, la agrupación conformada por los hermanos Yahritza (voz y guitarra acústica), Armando (guitarra de doce cuerdas) y Jairo Martínez (bajo acústico), recibió abucheos de parte del público presente.

Por su parte, Yahritza se estará presentando con un grupo de niños mexicanos del programa de Secretaría de Cultura, Semilleros Creativos ; “Van a estar los de la banda, Grupo Frontera, de 10 a 11. ‘Por qué no pones a Grupo Frontera, pon a Grupo Frontera con la niña’ , va a estar, pero no con ellos, sino con los niños mexicanos de los semilleros creativos” , indicó López Obrador.

AMLO YA HABÍA DEFENDIDO A LA AGRUPACIÓN

El pasado 31 de agosto, durante la mañanera, Andrés Manuel López Obrador abordó las polémicas en las que se vieron envueltas Yahritza y su Esencia; pidió a los ciudadanos que perdonaran a la agrupación, ya que sus comentarios no los habían realizado desde el odio, ni con ‘mala fe’, por lo que les quería invitar a participar en las celebraciones patrias; “Que vengan. Si ya ofrecieron disculpas y además no fue una posición de mala fe, no podemos nosotros negarles, cancelando la participación de una niña”.

Además, añadió que le llevaría a un tour gastronómico para que conociera más platillos típicos del territorio nacional y apreciara la diversidad culinaria; “Le vamos a pedir a alguien que los lleve a comer unos buenos tacos, un tamal de chipilín, una buena guajolota, agua de matalí, de horchata”.