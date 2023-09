‘AMLO no es dueño de las fiestas patrias’... ex ministro Cossío dijo que excluir al Judicial y Legislativo afecta a la armonía del Estado mexicano

El ex ministro de la Corte, José Ramón Cossío, considera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no debería apropiarse de las conmemoraciones patrias, ya que son eventos históricos que enaltecen a todo el gobierno. Por lo tanto, es esencial que la representación de los tres Poderes de la Unión esté presente para un diálogo adecuado.

La mañana de ayer, el presidente de la República anunció que ningún representante del Poder Judicial, encabezado por la ministra presidenta Norma Piña, será invitado a las conmemoraciones de la gesta de Independencia. En la conmemoración de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, ningún miembro de la Corte fue invitado a la ceremonia en el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec.

Cossío expresó su tristeza por esta decisión, argumentando que estas celebraciones son eventos del Estado mexicano en los que todos los mexicanos deberían participar, no solo el gobierno. Considera que no es una buena decisión para el país y que el presidente no es el dueño de las celebraciones nacionales ni de los símbolos patrios.

López Obrador también anunció que no invitará al Poder Legislativo a la ceremonia del ‘Grito’ de Independencia, argumentando que será una celebración austera y sin parafernalia.

Cossío enfatizó que el presidente no es dueño de los símbolos patrios ni de las celebraciones nacionales, y que representa solo uno de los poderes del país, no a todos los mexicanos.

La confrontación entre el mandatario federal y los ministros de la Corte ha surgido debido a diversos fallos judiciales en contra de reformas en materia energética y de seguridad, así como de proyectos prioritarios.

Esta disputa ha llegado al terreno del presupuesto del Poder Judicial, donde se prevé que se realicen recortes debido a las acusaciones del presidente sobre el gasto excesivo en privilegios.