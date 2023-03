“Cuando estaba en Tijuana me llevaron a torturar a la zona del río, a altas horas de la madrugada. El gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, junto con agentes de la Procuraduría General de la República -entre ellos el Comandante Raúl Loza Parra-, me empezaron a torturar” , se escucha decir a Aburto en el video.

Mientras que su hermana mostró indignación por lo ocurrido hace 29 años, indicando que para ella ha sido muy difícil crecer y tratar de llevar una vida normal, pues permanece con el miedo que las mataran.

La periodista Laura Sánchez Ley tuvo acceso a una hora de audios del primer interrogatorio con un par de agentes; cintas que las dará a conocer en su pódcast ‘Mentira Histórica: Caso Colosio’, el cual estará disponible en la plataforma PodimoMx.

Aburto inicia el audio con “por eso me están torturando y no hay necesidad de que me torturen para que yo hable”; a lo que un agente le contesta, “no, nadie te va a torturar”, a su vez Mario Aburto responde “¿y qué fue lo que me hicieron ahorita?”, seguido de un agente que le responde “¿quién te torturó? Dinos quién es para que te lo pongamos ahí”; concluye con “ya les dije que sí pienso cooperar”, declarado por el condenado a 45 años.