Más del 90% de la población en la región aprueba el Tren Maya, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que si se hace una encuesta en la región, más del 90 por ciento de la población está de acuerdo en que se construya el Tren Maya, una de las obras insignia de su Administración.

Para construir el Tren Maya se hicieron consultas y ustedes pueden hacer una encuesta en toda la ruta del Tren Maya, y les aseguro que el 90 por ciento de la gente aprueba la obra, si no es que más; la población está de acuerdo, ¿qué el pueblo no cuenta?,¿qué es la democracia entonces? Es el poder del pueblo, es el pueblo el que manda, el que decide”, afirmó.

López Obrador volvió a arremeter contra quienes se dicen ambientalistas y promueven acciones contra el Tren Maya, de quienes aseguró que hay personas financiadas por el Gobierno de Estados Unidos.

“Es que no son sinceros, muchos tienen como modus operandi disfrazarse de ambientalistas para sacar algún provecho en lo personal, ya hemos visto cómo hay hasta asociaciones financiadas por empresas extranjeras, incluso por la misma Embajada de Estados Unidos y hay quienes si son auténticos y saben que no hay ningún afectación, al contrario”, explicó.

El mandatario mexicano refirió que hay especialistas que consideran que “el pueblo es tonto” y que no sabe lo quiere.

“Me llama la atención de que ya sean políticos o especialistas en lo ecológico, investigadores, intelectuales, periodistas, no le tengan respeto al pueblo, o piensen que el pueblo es tonto, que la gente no sabe discernir o no sabe decidir sobre le conviene o lo que no, y que entonces somos los expertos los únicos que sabemos y que el pueblo no sabe”, puntualizó.

“Que por eso la política es asunto de los políticos y que la ecología es asuntos de los ecologistas y que la economía es asunto de los economistas; que la cultura es asunto de los intelectuales y académicos. No, el pueblo tiene mucha sabiduría, el pueblo sabe lo que conviene o no conviene”, señaló.

El Tren Maya es el proyecto prioritario para el sureste de México del presidente López Obrador, que tiene una inversión de seis mil 294 millones de dólares para cerca de mil 554 kilómetros. La obra debe concluirse en 2023, antes del fin del sexenio, en 2024.

El proyecto ha causado controversia entre grupos indígenas y ambientalistas, quienes han interpuesto amparos para frenar los avances de la obra.

Pero el presidente mexicano ha defendido el tren, que transportará carga, turistas y pasajeros locales, como una obra que traerá desarrollo económico a la región, una de las más rezagadas de México.

