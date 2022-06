“Mátenme, pero díganme la verdad” denuncia padre de Debanhi intimidación de la Fiscalía de NL

Las súplicas de justicia de la familia Escobar Bazaldúa continúan a dos meses de la desaparición y muerte de Debanhi Susana, pues ahora el padre de familia denuncio que continúa las irregularidades en el caso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Fue a través de un video publicado en su canal de YouTube que Mario Escobar mostró molestia por el trabajo en las investigaciones de las autoridades de Nuevo León, ya que en las últimas semanas se realizó un cateo en el cuarto de su hija, donde tomaron fotografías a “escondidas” y realizaron preguntas revíctimizantes. “Sostengo todo lo que estoy diciendo, y si en eso pongo mi vida por delante, por saber la verdad de mi hija, la pongo, aunque me sigan amenazando de muerte, no me interesa, mátenme, pero díganme la verdad”, exclamó en un video subido a su cuenta de YouTube. TE PUEDE INTERESAR: Líder de Madres Buscadoras de Sonora niega que reciba protección del Gobierno, como dijo AMLO

“Les dije llévate todo, qué quieres encontrar (...) No tengo nada que esconder, por qué no me dicen y yo se los doy, por qué tomar fotografías a escondidas, eso no es ético”, mencionó en la última actualización del caso, la cual realiza una vez a la semana. También denunció que la FGJENL, sólo está intimidando a su familia, sin aportar detalles que esclarezcan lo que ocurrió con la joven estudiante de Derecho; así como cuestionó que hasta ahora se documentan, se hagan cateos y se entrevisten familiares 40 días de que se reportara la desaparición de su hija. “Van e intimidan a mi familia, están intimidando, la Fiscalía General del estado de Nuevo León, a mi familia, diciéndoles, ‘¿qué me puedes platicar de Debanhi’?, ¡oye, perame!, eres gente preparada ya sabes que vas a preguntar”, dijo Escobar en tono molesto.

EXIGE LA RENUNCIA DE LOS FUNCIONARIOS El padre de familia también exigió la renuncia del Fiscal General del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero; de la Fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez y demás funcionarios que intervienen en la muerte de su hija. “Fiscalía, hagan su chamba y si no pueden renuncien y si renuncian hay que investigarlos. Estoy cansado de tanta impunidad, si el fiscal (Gustavo Guerrero) no puede con su trabajo, si Griselda (Núñez) no puede, que renuncien, si Mónica Reyes viene a tomar fotografías a escondidas, que renuncie”, expresó el padre de familia.

HAY SOSPECHOSOS Mario Escobar aseguró que ya hay sospechosos en la carpeta de investigación que se maneja paralela a la que lleva la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Escobar sostuvo, este jueves, que los avances que se llevan son gracias a las autoridades federales porque por increíble que parezca la FGJENL no tiene nada hasta el momento porque sus funcionarios no han sabido hacer su trabajo. "Necesitamos sacar la exhumación y se van a ir de espaldas, va a haber muchos avances que ya traemos en la carpeta, en una carpeta paralela a la Fiscalía", adelantó. Añadió que la Fiscalía de Nuevo León a pesar de sus 248 investigaciones que dice que ha realizado no tienen ningún imputado. "Es increíble, no se puede creer solo en Nuevo León sucede esto", indicó. Añadió que el apoyo que está recibiendo es por parte de las autoridades de la Federación que están llevando esta carpeta paralela. "Por parte de la Federación sí (hay sospechosos) por parte de la Fiscalía General del estado, dicen que no tienen ningún sospechoso", expuso. Comentó que en la otra carpeta hay sospechosos tanto hombres como mujeres, pero no puede revelar más datos. Cuestionó que clase de seres humanos son los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. "Sí hubieran sido hijos de ellos ya hubieran sacado a todos los implicados", afirmó. Escobar aseguró que no se va a cansar en exigir justicia para Debanhi