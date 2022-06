Líder de Madres Buscadoras de Sonora niega que reciba protección del Gobierno, como dijo AMLO

“No es cierto. ¿Cuál protección?¿Un botón de pánico? Yo lo activé cuando me correteó una moto y a la hora llegó la primera unidad, me dejaron sola en el lugar que porque no les correspondía a ellos, que le correspondía a Ahome y ellos eran de Guasave. ¿Cuál es el apoyo que me dieron?”.

“Al otro día que me llaman para decirme en dónde está mi hijo, me empiezan a amenazar las personas del cártel.Tengo cinco días correteando todas las retroexcavadoras del pueblo y nadie me la quiere rentar, la gente tiene miedo, no quieren problemas con las autoridades, ni con el cártel” , comentó Cecilia.

Frente a la estructura criminal que opera en la entidad, la “protección” que recibe Cecilia es frágil y tardía.

“La Fiscalía de Sinaloa no ha hecho nada, solamente han venido a tomarme la declaración Pedí el apoyo del mecanismo federal y después de cuatro días, apenas me la dieron ayer (30 de mayo). Solamente son dos elementos de la municipal los que me protegen, las personas del cártel son muchas más. Así como me mandaron el recado amenazándome (los del cártel), yo les mandé mi recado. ¿Qué les hago? ¿qué les debo? ¿en qué les perjudica? Yo solamente ando con pico y pala en los montes”.

Sin respuesta de Alejandro Encinas, ni de Alfonso Durazo

Ni Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, ni Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, han atendido los llamados de Cecilia Flores.

“Es mentira como siempre de que me habla Encinas. No hay respuesta del gobierno de Sonora. Yo le he mandado mensajes al gobernador Durazo y me ha dejado en visto. Nadie de ellos me habla, nadie de ellos se ha tomado la molestia para preguntarme en qué me pueden ayudar”, afirma Cecilia.