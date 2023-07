México se puede hundir en el abandono, afirma Enrique de la Madrid en visita por Saltillo

El aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid, enumeró las problemáticas por rubro que enfrenta el país, y advirtió consecuencias fatalistas de no tener alternancia en la presidencia de México. “México se puede hundir verdaderamente en el abandono. Hoy tenemos un gobierno federal que tiene a México en el abandono, incluso algo peor, tiene a México en el miedo, en el terror. Los mexicanos vivimos con miedo”, aseguró el priista, ex secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. TE PUEDE INTERESAR: ‘Yo no me bajo’; Enrique de la Madrid seguirá en la contienda presidencial de Frente Amplio por México Pese al panorama, Enrique de la Madrid consideró que es el momento de participar en la lucha por la alternancia. “Es justamente cuando ante toda esa carencia, el tener conocimiento, el tener sensibilidad, el conocer los problemas del país, el conocer sus soluciones, en los momentos más difíciles, es cuando a uno le toca aportar más”. En entrevista con VANGUARDIA, aseguró sentirse obligado a sacar de la sensación de estancamiento a los mexicanos que por más que trabajan dijo, no encuentran un balance entre su esfuerzo y la cobertura de sus gastos. “El tejido más sensible del cuerpo humano es el bolsillo, y en nuestro bolsillo, en el de la mayoría de los mexicanos, esta dañado, no alcanza para lo más básico, hay gente que tiene tres empleos y no les alcanza”. De la Madrid coincidió con su oponente del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez en que no luchar por buscar la alternancia les sería personalmente imperdonable en el futuro. En la primera semana de campaña por la coordinación de este frente opositor a la Cuarta Transformación, el aspirante priista se desfasó del avance que había logrado al hacer públicas sus intenciones de participar con más anticipación que los primeros 33 tiradores de las tres fuerzas políticas que integran el Frente Amplio por México, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática (PRD). Este desfase en las preferencia fue minimizado por el priista, quien se vislumbra en la siguiente fase del proceso, para el que dijo ya estar preparado para hacerle saber a la ciudadanía las rutas para recuperar el país. “Estoy convencido de que voy a pasar a esa siguiente etapa”, resaltó.

“Luego de eso vienen los debates, muy importantes para saber cómo enfrentar los temas de inseguridad, cómo ayudarle a los mexicanos a recuperar la paz, cómo le hacemos para que nuestra familias no vivan todo el día con miedo, cómo le hacemos para recuperar las carreteras de nuestro país que están tomadas, como le hacemos para recuperar la salud...”, aseveró. Aseguró que la oferta amplia de aspirantes da la ciudadanía la responsabilidad de decidir quien puede cambiar su vida y quien puede acompañarlos para que tengan una vida mejor. El aspirante del PRI afirmó que en materia económica hay una visión retrógrada que impide al país viabilidad financiera, pero también el desarrollo de las entidades federativas. TE PUEDE INTERESAR: De la Madrid es el primero del PRI en registrarse por la candidatura del FAM “Coahuila tiene también probablemente la cuarta parte de reserva de gas más grande del mundo, ¡ah pero estamos trayendo también el gas de Estados Unidos!, porque hay una visión muchas veces retrógrada en México, y en el gobierno federal. De que nos sirve la riqueza ahí enterrada, cuando arriba es donde necesitamos los mexicanos las oportunidades”, aseveró. El ex secretario de Turismo se dijo a favor de apostar no solo por las energías renovables, si no también por prácticas como la fractura hidráulica “fracking” que puedan darle a México viabilidad e independencia financiera. “Hay que analizarlo, hay que verle pros y contras, pero no hay que negarse al avance, si ese avance es sustentable, pero energías limpias, no tengo la menor duda”. El aspirante emanado del PRI aseguró que existe tecnología con la que este proceso criticado por especialista ambientales puede realizarse de manera cuidadosa con el medio ambiente y el tratamiento del agua. Detalló que gracias al fracking, los norteamericanos que eran dependientes de las importaciones de energía de Arabia Saudita, se volvieron independientes, comercializando ahora la energía.

‘EBRARD YA NO CABE EN EL FRENTE’ Tras descartar que el candidato a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard vaya a buscar la independencia de su partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), para ir en busca de la presidencia de México por otra vía, Enrique de la Madrid aseguró que no hay lugar en el Frente Amplio por México para un contendiente más. “Primero, yo no creo que eso vaya a pasar, pero si pasara, a los que le afecta es del lugar en el que te vas (Morena), los que tendrían debilidades son ellos, no nosotros”, aseguró. “Nosotros no vamos a incorporar en este procedimiento a más personas de las que estamos compitiendo, o sea aquí somos los que somos y ya ninguno más, o sea no vamos a adaptar el procedimiento para nadie, este es el que es”. TE PUEDE INTERESAR: Frente Amplio por México enfrenta un autoritarismo desconocido: Xóchitl Gálvez Especialistas en la política nacional sostienen que Marcelo Ebrard podría ser la apuesta de la Cuarta Transformación para fracturar el voto de indecisión o castigo que prevalece entre las militancias de PRI, PAN y PRD que no están conformes con la alianza creada por los tres partidos políticos. Enrique de la Madrid insistió en que no declinará antes de “la primera criba” en el proceso interno del Frente Amplio por México, y puso un alto al tema donde se ha dicho que tanto él como su oponente panista Santiago Creel Miranda, se sienten discriminados por ser de tez clara. Aseguró que él no ha usado ese tema en su gira, y cuestionó que en México ser “güerito” sea despectivo. “Tu vas a un mercado en México y te dicen güerito que va a llevar, ¿tú crees que en México güerito sería un tema despectivo?, yo no lo veo así”. El aspirante priista concluyó refiriendo que en México no es momento de discriminar a nadie, si no de hermanarse.

