‘Yo no me bajo’; Enrique de la Madrid seguirá en la contienda presidencial de Frente Amplio por México

Enrique de la Madrid señaló que no dejaría la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, como algunos de sus compañeros lo han hecho; así lo confirmó a través de un video publicado en sus redes sociales.

Fue alrededor de las 8:00 horas cuando dijo que haría un comunicado, un “mensaje importante”. Usuarios intuyeron que, al igual que Claudia Ruiz Massieu, Alejandro Murat y Gustavo de Hoyos, dejaría la contienda presidencial.

No obstante, varias horas después, reiteró que “debemos construir juntos un México de oportunidades”, llamó a superar rencillas personales, unidad y reconoció el esfuerzo de los militantes del Frente Amplio.

“La vida está llena de obstáculos, pero cuando el objetivo es construir el mejor México posible, no hay obstáculo imposible. Ante la duda y la incertidumbre, les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos, y lo que sí vamos a bajar es el yo político”, aseveró.