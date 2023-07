Frente Amplio por México enfrenta un autoritarismo desconocido: Xóchitl Gálvez

“ Va a ser muy difícil construir un solo pensamiento, yo no soy una mujer que represente un solo pensamiento, pero soy muy respetuosa de todos los pensamientos ”, aseguró. El Frente Amplio por México ha lanzado ya perfiles de los tres partidos que lo integran, algunos temas, como el feminismo, el derecho al aborto y diversidad de género, que maneja en su discurso, le restan simpatía de un grupo del PAN.

“ Por supuesto que le tomo la palabra, que Mexicanos Contra la Corrupción audite hasta el último contrato con el sector público de mi empresa, le tomo la palabra, me encanta ”, aseveró la Senadora del PAN, quien también reconoció que el camino a la candidatura del Frente Amplio por México no es fácil.

La ex delegada de Miguel Hidalgo, consideró que ver desde ese ángulo el país, encasillarlo en la perspectiva problemática, no favorece a nadie y trastoca incluso el proceso interno del Frente Amplio por México en una discusión que no soluciona nada a la ciudadanía habida de mejoras en su calidad de vida, y aseguró que en México no debería ser un problema, ser mujer, ser madre, decidir no serlo, o ser parte de la comunidad LGTTIQ+.

“ Yo lo que he venido diciendo es que en este proyecto cabemos todos. Pensar que todas tenemos que ser feministas, o todas estén en el derecho de decidir (interrumpir un embarazo), y que no exista pro vida, es como negarnos la realidad del país. En lugar de pelearnos con estas agendas tan polarizantes, yo en mi caso soy una mujer que se ha pronunciado por las libertades ”.

Me dio mucha ilusión ver a tanta gente echada para adelante en #Saltillo . 🫶🏼 #XóchitlVa #MéxicoMereceMás pic.twitter.com/qUDMOGb6Ib

“ A las mujeres nos costó mucho trabajo que nos respetaran. Culturalmente a las mujeres nos han visto como que un hombre nos tutela. El que el presidente diga que me puso fulano, mengano, es minimizare como mujer, es volverme a regresar a esa visión de que a las mujeres nos tutelan los hombres, esa parte si no se la permito, por eso le denuncié como violencia política porque él lo que pretende es descalificarme ”.

“ Yo creo que hay que diferenciar lo que es un discurso de odio, de una broma, quise decirle pero no confrontarme, ni ofenderlo ”, aseguró que solo hace esa referencia para contrarrestar las alusiones personales y porque ella si siente una ofensa la manera en que el mandatario nacional se expresa de ella.

RESPALDO DE LA GENTE

Xóchitl Gálvez apuesta porque su candidatura sea respaldada por la gente, y no está peleada con el divisionismo interno de los partidos, porque dice que es pare del proceso democrático. Además reconoció que su entrada a la contienda presidencial fue intempestiva.

“Imaginate que yo tenía la Jefatura de Gobierno (de la CdMx) prácticamente en la mano, y fui capaz de dejar ese proyecto y decir, lo de acá se ve muy difícil pero no me perdonaría no intentarlo”.

La Senadora panista se dice emocionad del recibimiento de la gente, pero también comprometida. “Me compromete, no quiero desubicarme, no quiero volarme. Voy paso a paso, primero mis firmas, luego ganar la encuesta, quedar en los tres finalistas, hacer un buen papel en los foros con estas ideas y luego si coordino este frente, prepararse para las ligas mayores”.

Desde ahora descartó la venganza contra Andrés Manuel López Obrador cuando sea ex presidente de México, y un pleito público durante el presente proceso, aseguró que su atención está enfocada en las necesidades de los ciudadanos y aunque las reglas de la contienda interna del frente le impiden hacer propuestas, si tiene ideas de mejoras.

“Entiendo que hay que reconvertir la región Carbonífera (de Coahuila), no puede seguir la gente trabajando en pocitos, exponiendo su vida”, planteó la posible relocalización de empresas de semiconductores, de autopartes, o apostar por proyectos visionarios como el hidrógeno verde.

“Puede ser una alternativa por la cantidad de sol que tiene en esa región, tiene agua, y para hacer hidrógeno se requiere descomponer el agua en oxigeno y en hidrógeno, y todo el transporte del futuro viene en hidrógeno, hacia allá esta caminando Estados Unidos, todo la región se podría convertir en productora de hidrógeno, que sigue siendo energía pero ya no carbón, y te aseguro que ahí no se van a morir las personas en las minas”.

Xóchitl Gálvez se dijo en busca de puntos de encuentro con la oposición para garantizar un mejor país, donde reinen la paz y la tranquilidad que se merecen los mexicanos.