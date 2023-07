De la Madrid es el primero del PRI en registrarse por la candidatura del FAM

De la Madrid arribó a la Torre Azul de Paseo de la Reforma entre gritos de “se ve, se siente, Enrique está presente” y “presidente, presidente” para entregar su documentación.

“No me vengo a registrar solo, me vengo a registrar por los millones de mexicanos que queremos un país mejor. Esto no es para mí, es para ti y para millones de mexicanos”, expresó el político.

“Vine a hablar por las mujeres, las jefas de familia que quieren otra vez instituciones para que cuiden a sus hijos mientras ellas trabaja. Vengo a convocar a un diálogo para construir juntos un México por nuestras familias”, mencionó.

