Advierte el Instituto Belisario Domínguez del Senado que México país verse afectado por aranceles de Trump

CIUDAD DE MÉXICO- En el estudio Análisis sobre las implicaciones de la política arancelaria del presidente Donald Trump, el IBD advierte que no se descarta que Estados Unidos reactive unilateralmente la imposición de aranceles.

”Es importante tener en cuenta que el déficit comercial de Estados Unidos con México ha sido creciente en los últimos años y se explica por la fuerte integración productiva de ambos países, los costos laborales competitivos en México y la demanda interna de Estados Unidos, lo que lleva el déficit a 171 mil 809 millones de dólares en 2024, según cifras del Departamento de Comercio de ese país”, señala el texto.

”Si Estados Unidos considera que no se hacen los esfuerzos necesarios para resolver la migración y el narcotráfico en México, o no se logran los resultados esperados, y la negociación política no consigue acuerdos satisfactorios, entonces crece la probabilidad de que se aplique alguna estrategia arancelaria”, destaca.

El estudio detalla que serían 10 las implicaciones, como desajuste en los costos de producción en Estados Unidos, presiones inflacionarias y reducción del nivel de exportaciones mexicanas; pérdida de empleo y de inversiones productivas.

También presiones e inestabilidad en el tipo de cambio; pérdida de competitividad de la región; dificultades en el funcionamiento de las cadenas de suministro; incertidumbre y falta de previsibilidad; debilitamiento de la actividad productiva de cada país; discrepancias con el T-MEC y supeditación de las reglas de libre comercio y represalias arancelarias de los socios.