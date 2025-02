Ante ola de violencia, anunciarán plan para reforzar seguridad en Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que se reforzará la seguridad en Tabasco ante la ola de violencia en ese estado en los últimos días, por lo que el martes se anunciará un plan para atenderlo.

Tras ser cuestionada en su conferencia de prensa matutina, reiteró que con la movilización de 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, no se descuida el trabajo de seguridad en la frontera sur.

“Por las condiciones de seguridad en que se encuentra el estado de Tabasco, la implementación de los 10 mil miembros del Ejército hacia la frontera norte, ¿no dejará débil la seguridad de nuestros estados?”, se le preguntó.

“No, no. No, de ninguna manera. Una parte de los elementos ya estaba en el norte del país y otra parte viene de los estados en donde ha habido disminución en los índices delictivos y el plan que se hizo no pone en riesgo evidentemente la seguridad en el resto del territorio.

“Y en el caso de Tabasco ya vamos a informar pronto el reforzamiento que vamos a hacer. Si quieren próximo martes que es la reunión de seguridad”, contestó.