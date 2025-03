Asegura Loret: FGR negará que rancho en Teuchitlán es un campo de exterminio

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) realizará una conferencia de prensa en la que presentarán los hallazgos arrojados de las primeras investigaciones sobre el caso de supuestos crematorios clandestinos en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

En su programa radiofónico “Así las Cosas” para W Radio, el periodista Carlos Loret de Mola, adelantó que la fiscalía dará a conocer en su versión de los hechos que los indicios encontrados en el Rancho Izaguirre no apuntan a un centro de exterminio.

El fiscal Alejandro Gertz Manero dirá que se trata de un campo de entrenamiento y que en este sitio no murieron cientos de personas como se estimó.

De acuerdo con las fuentes del comunicador, la FGR confirmará que sólo tres personas murieron en el lugar, pese a que en el sitio fueron encontradas 493 prendas, mochilas y artículos personales.

“Van a decir que no murieron ahí ni 200, ni 150, ni 100 personas, que murieron ahí un puñado de personas, que no es un campo de exterminio y que no hay hornos crematorios”, dijo durante la emisión del programa.

“Si no es un campo de exterminio, ¿Qué sí es? ¿Cómo van a explicar los 150 pares de zapatos que están ahí? ¿Van a responsabilizar a las organizaciones civiles de haber llevado estos zapatos y haber hecho un montaje?”, cuestionó el periodista.

Loret de Mola indicó que la fiscalía sólo tendría pruebas de tres personas que murieron en el lugar, una empalada y dos más incineradas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en los últimos días a la prensa y a la sociedad civil no caer en especulaciones y esperar a que la autoridad presente un avance sobre las investigaciones.

En medio de este caso, la Fiscalía General del Estado difundió una página web en la que aparecen más de mil 300 fotografías de los artículos encontrados en el Rancho Izaguirre, esto con el objetivos de que las familias identifiquen las pertenencias de las víctimas.