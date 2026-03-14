¡Atención fanáticos! Llega a Monterrey la Copa Mundial de la FIFA 2026

MONTERREY, NL.- Del 14 al 17 de marzo, los fanáticos del fútbol tendrán la oportunidad de ver de cerca la Copa original del Mundial FIFA en las instalaciones del estadio de Monterrey. Este sábado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García y Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, encabezaron el evento en donde se presentó el trofeo oficial de la justa mundialista en su tour global. TE PUEDE INTERESAR: Detectan ‘modus operandi’ de fraude en paquetes turísticos rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA

”Estamos entusiasmados por acercar a los fans al corazón del juego con el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA”, señaló Balat. Mencionó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande celebrada hasta ahora ya que tendrá como sede tres países: México, Canadá y Estados Unidos. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que el estado está listo para ser la sede más norteña y también la mejor. TE PUEDE INTERESAR: Capacitarán a trabajadores del sector turístico para celebración Copa Mundial FIFA 2026 ”Tener la Copa del Mundo aquí en el estado es un privilegio y agradecer a todos quienes han confiado en Nuevo León para no ser solo la sede más norteña, sino la mejor sede que va a tener el Mundial”, estableció.

También habló del tema de la infraestructura que se está realizando en torno al evento y destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó mil 500 millones de pesos para obras. ”Vamos a hacer un despliegue enorme de infraestructura junto con el gobierno federal y junto con los alcaldes”, sostuvo. TE PUEDE INTERESAR: ¡Confirmado! Irak viajará a Monterrey para el repechaje del Mundial 2026 pese a la guerra El mandatario estatal aprovechó la oportunidad para agradecer a a la presidenta y al gobierno federal por el apoyo. ” Nos aprobaron mil 500 millones de pesos para obra para tener la ciudad preciosa, hermosa con murales, pavimentada, pintada, arbolada”, señaló. En materia de seguridad adelantó el arribo de 4 mil 300 elementos para blindar a la entidad desde ahora.

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