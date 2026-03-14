¡Atención fanáticos! Llega a Monterrey la Copa Mundial de la FIFA 2026

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México
/ 14 marzo 2026
    ¡Atención fanáticos! Llega a Monterrey la Copa Mundial de la FIFA 2026
    Del 14 al 17 de marzo, los fanáticos del fútbol tendrán la oportunidad de ver de cerca la Copa original del Mundial FIFA en las instalaciones del estadio de Monterrey. CORTESÍA
    ¡Atención fanáticos! Llega a Monterrey la Copa Mundial de la FIFA 2026
    Del 14 al 17 de marzo, los fanáticos del fútbol tendrán la oportunidad de ver de cerca la Copa original del Mundial FIFA en las instalaciones del estadio de Monterrey. CORTESÍA

La Copa acercará la emoción y la pasión del fútbol a los fanáticos, del 14 al 17 de marzo en el estadio Monterrey

MONTERREY, NL.- Del 14 al 17 de marzo, los fanáticos del fútbol tendrán la oportunidad de ver de cerca la Copa original del Mundial FIFA en las instalaciones del estadio de Monterrey.

Este sábado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García y Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, encabezaron el evento en donde se presentó el trofeo oficial de la justa mundialista en su tour global.

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”Estamos entusiasmados por acercar a los fans al corazón del juego con el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA”, señaló Balat.

Mencionó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande celebrada hasta ahora ya que tendrá como sede tres países: México, Canadá y Estados Unidos.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que el estado está listo para ser la sede más norteña y también la mejor.

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”Tener la Copa del Mundo aquí en el estado es un privilegio y agradecer a todos quienes han confiado en Nuevo León para no ser solo la sede más norteña, sino la mejor sede que va a tener el Mundial”, estableció.

También habló del tema de la infraestructura que se está realizando en torno al evento y destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó mil 500 millones de pesos para obras.

”Vamos a hacer un despliegue enorme de infraestructura junto con el gobierno federal y junto con los alcaldes”, sostuvo.

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El mandatario estatal aprovechó la oportunidad para agradecer a a la presidenta y al gobierno federal por el apoyo.

” Nos aprobaron mil 500 millones de pesos para obra para tener la ciudad preciosa, hermosa con murales, pavimentada, pintada, arbolada”, señaló.

En materia de seguridad adelantó el arribo de 4 mil 300 elementos para blindar a la entidad desde ahora.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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