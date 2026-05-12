¿El Ojo de Sauron?... Pentágono publica documentos secretos sobre el fenómeno OVNI

El gobierno de Estados Unidos volvió a colocar el tema de los OVNIs en el centro de la conversación pública tras la publicación de más de 160 documentos secretos relacionados con fenómenos aéreos no identificados. Los archivos fueron difundidos por el Pentágono y abarcan reportes que datan desde la década de 1940 hasta años recientes. La decisión se produjo luego de que el presidente Donald Trump solicitara la desclasificación de expedientes vinculados con presuntos fenómenos extraterrestres. Los documentos ya pueden consultarse en un apartado especial habilitado por el Departamento de Defensa estadounidense.

Dentro de los archivos aparecen referencias a “platillos voladores”, “discos aéreos” y objetos luminosos detectados por militares, agentes federales y organismos de inteligencia. Parte de la información proviene del FBI, la NASA, el Departamento de Estado y distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

“Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada”, declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth tras el anuncio oficial. EL DOCUMENTO QUE COMPARAN CON EL OJO DE SAURON Uno de los reportes que más llamó la atención en redes sociales fue un expediente fechado en 2023, en el que varios agentes federales describieron extraños objetos luminosos observados en el cielo. De acuerdo con el documento, tres agentes especiales afirmaron haber visto “órbitas naranjas” que expulsaban pequeñas luces rojas a su alrededor. Otros dos testigos relataron la presencia de una esfera brillante cercana a una formación rocosa, acompañada de una figura circular con tonalidades rojas, naranjas y amarillas.

El informe compara visualmente el fenómeno con el famoso “Ojo de Sauron”, personaje ficticio de The Lord of the Rings creada por J. R. R. Tolkien. “El fenómeno era similar al Ojo de Sauron de El Señor de los Anillos, excepto que no tenía pupila”, señala textualmente el archivo difundido por el Pentágono. La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, conocida como AARO, calificó el caso como uno de los reportes “más convincentes” entre los expedientes actuales debido a la credibilidad de los testigos involucrados. LOS OVNIS VUELVEN A DIVIDIR OPINIONES EN ESTADOS UNIDOS El interés público por los fenómenos extraterrestres ha crecido nuevamente en los últimos años, especialmente después de que diversas agencias estadounidenses reconocieran investigaciones activas sobre objetos aéreos no identificados. Entre los documentos más antiguos publicados destaca un informe de inteligencia de 1948 clasificado como “máximo secreto”, donde la Fuerza Aérea estadounidense reconocía preocupación por reportes recurrentes sobre “platillos voladores”. La discusión también alcanzó al expresidente Barack Obama, quien recientemente habló sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra durante una entrevista en podcast. “Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en el Área 51”, comentó Obama en referencia a la legendaria instalación militar ubicada en Nevada, rodeada durante décadas por teorías conspirativas. Pese a la expectativa generada, el Pentágono reiteró en un informe publicado en marzo de 2024 que no existen pruebas concluyentes de tecnología alienígena o contacto con vida extraterrestre. Muchas observaciones analizadas por el gobierno estadounidense terminaron relacionadas con globos meteorológicos, satélites, aeronaves espía y fenómenos atmosféricos comunes.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS ARCHIVOS OVNI DESCLASIFICADOS · Algunos documentos publicados por el Pentágono tienen casi 80 años de antigüedad. · Estados Unidos ahora utiliza el término “Fenómenos Anómalos No Identificados” en lugar de OVNI. · El Área 51 sigue siendo uno de los lugares más relacionados con teorías extraterrestres en la cultura popular. · El caso del “Ojo de Sauron” se volvió viral por la comparación con la obra de Tolkien. · La NASA y el FBI también participaron en investigaciones relacionadas con avistamientos extraños.

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