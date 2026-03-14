¡Confirmado! Irak viajará a Monterrey para el repechaje del Mundial 2026 pese a la guerra

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Fútbol
/ 14 marzo 2026
    ¡Confirmado! Irak viajará a Monterrey para el repechaje del Mundial 2026 pese a la guerra
    La selección de Irak confirmó que viajará a Monterrey para disputar el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, programado el 31 de marzo en el Estadio BBVA. FOTO: AP

La selección iraquí ratificó que viajará a México para disputar el repechaje intercontinental del Mundial 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey

La selección de Irak confirmó que disputará el repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo de 2026 en Monterrey, México, pese a la complicada situación bélica que atraviesa su país y las dificultades logísticas que esto ha provocado para el traslado del equipo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales por la propia selección iraquí, el cuerpo directivo aseguró que continúan en comunicación con la FIFA y mantienen su compromiso de participar en el encuentro clasificatorio que definirá uno de los últimos boletos al Mundial.

El partido está programado para el 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, sede designada por la FIFA para el torneo de repechaje intercontinental.

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La confirmación llega en medio de un contexto complejo para el fútbol iraquí.

En días recientes, el cuerpo técnico había solicitado a la FIFA considerar un aplazamiento del encuentro debido a las restricciones de viaje derivadas del conflicto en Medio Oriente, que incluso ha provocado el cierre del espacio aéreo iraquí y complicaciones para tramitar visados y reunir a todo el plantel.

A pesar de estos obstáculos, la federación de Irak reiteró su intención de presentarse en territorio mexicano para disputar el partido decisivo que podría devolver al país a una Copa del Mundo, algo que no ocurre desde México 1986, su única participación en la historia del torneo.

El rival y el camino al Mundial 2026

El conjunto asiático enfrentará en Monterrey al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam, quienes previamente disputarán la semifinal del repechaje.

El vencedor de ese enfrentamiento obtendrá uno de los dos últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo de 2026.

Los partidos de esta repesca intercontinental se celebrarán en México entre el 26 y el 31 de marzo, con sedes en Guadalajara y Monterrey, como parte de la antesala del Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La confirmación de Irak mantiene intacta la planificación del repechaje mundialista en suelo mexicano, que además servirá como ensayo operativo para las sedes del Mundial 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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