¡Confirmado! Irak viajará a Monterrey para el repechaje del Mundial 2026 pese a la guerra

La selección de Irak confirmó que disputará el repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo de 2026 en Monterrey, México, pese a la complicada situación bélica que atraviesa su país y las dificultades logísticas que esto ha provocado para el traslado del equipo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales por la propia selección iraquí, el cuerpo directivo aseguró que continúan en comunicación con la FIFA y mantienen su compromiso de participar en el encuentro clasificatorio que definirá uno de los últimos boletos al Mundial.

El partido está programado para el 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, sede designada por la FIFA para el torneo de repechaje intercontinental.

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La confirmación llega en medio de un contexto complejo para el fútbol iraquí.