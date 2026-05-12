Oootra vez manda EU mensaje a México: ‘Intensifican lucha antinarco o EU actuará’

En un audiencia en el Capitolio, Hegseth reconoció este martes una colaboración antinarcóticos sin precedentes con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) pero subrayó que la Administración Trump espera que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum haga aún más.

La Administración del Presidente Donald Trump espera que las Fuerzas Armadas mexicanas intensifiquen su lucha contra los cárteles del narcotráfico dentro de México para evitar que Estados Unidos tenga que hacerlo, afirmó el Secretario de la Defensa estadounidense Pete Hegseth.

“Todo empieza ahí abajo (en las zonas): donde se producen y se distribuyen las drogas. Luego, estas pasan por México, donde hemos tenido una colaboración impresionante y sin precedentes. Y lo agradecemos”, dijo Hegseth al comparecer ante el Comité de Gastos de la Cámara Baja de EU.

“Animamos a Defensa y a Marina a que continúen colaborando con nosotros, en aquello en donde puedan, y a que hagan aún más. Esa es la expectativa del Gobierno de EU respecto del Gobierno mexicano: que intensifique sus esfuerzos para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

La semana pasada, el Presidente Trump había ya advertido desde la Casa Blanca a los Gobiernos de la región, incluyendo México, a tomar acción contra los cárteles del narcotráfico pues de lo contrario EU lo haría insinuando, como viene haciendo desde hace meses, con ataques en tierra contra los cárteles.

Las declaraciones de Hegseth ocurrieron a pregunta del congresista demócrata por Texas Henry Cuéllar, un histórico aliado de los esfuerzos antinarcóticos bilaterales, pero quien hoy mismo pidió al Secretario Hegseth y al Jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, Dan Caine, presionar más a México.

“Quiero pedirles que continúen trabajando con México. Ciertamente ustedes tienen ahora alianzas sin precedentes...Hay sensibilidades históricas y sabemos por qué. Pero cuanto más puedan presionarlos para que colaboren con nosotros, mejor”, aseguró el congresista Cuéllar en la comparecencia esta mañana.

Apenas hace dos semanas, el Secretario de la Defensa de EU había ya asegurado en una audiencia previa ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja que la Administración Trump esperaba que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum actuara “con rapidez” en labores de seguridad fronteriza.

Desde el inicio de su segundo período en la Casa Blanca en enero de 2025, el Presidente Trump ha presionado a su par mexicana a aceptar la entrada de Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio mexicano para atacar directamente posiciones de los cárteles a lo que México se ha negado.

A pesar de la negativa a la entrada de tropas estadounidense, la Presidenta Sheinbaum ordenó en 2025 el envío de 10 mil tropas mexicanas a la frontera las cuales, según el propio Pentágono, han participado en más de 800 “patrullajes espejo” con fuerzas de EU para contener drogas ilegales y migración irregulares.

Al mismo tiempo, la Fuerzas Armadas mexicanas han reconocido colaboración de inteligencia de EU para atacar objetivos prioritarios entre los que se incluyen el operativo de febrero que concluyó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

LLEVA PENTÁGONO LECCIONES ANTI-DRONES UCRANIA A FRONTERA CON MÉXICO

Sin abundar, el Secretario Hegseth aseguró que el Pentágono está usando las 6 nuevas Áreas Nacionales de Defensa creadas por Trump a lo largo de la frontera con México para probar ahí capacidades antidrones usando lecciones aprendidas en conflictos como en la actual invasión rusa de Ucrania.

“Estamos utilizando esos lugares para agilizar el proceso mediante el cual vemos lo que los cárteles intentan hacer (con los drones) y actuamos contra ellos con nuevas capacidades que luego podemos desplegar en otros lugares, aprendiendo también de lo que ocurre en Ucrania”, dijo Hegseth.

Con múltiples críticas debido a un despliegue no coordinado con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que llevó al cierre en febrero del espacio aéreo sobre el paso, el Pentágono está probando láseres antidrones con el Departamento de Seguridad Interna usados supuestamente por los cárteles.