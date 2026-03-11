Detectan ‘modus operandi’ de fraude en paquetes turísticos rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA
Promocionan supuestos “paquetes todo incluido” que engloba entradas a partidos, hospedaje y transporte
Ante el incremento de fraudes digitales relacionados con paquetes turísticos para asistir a la Copa Mundial de Fútbol 2026, autoridades federales y capitalinas emitieron una alerta y recomendaciones para evitar estafas en la compra de boletos, hospedaje y transporte.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, en coordinación con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), advirtió que la creciente búsqueda de viajes y servicios turísticos rumbo al Mundial —especialmente en ciudades sede como la capital del país— puede ser aprovechada por ciberdelincuentes.
DETECTAN MODUS OPERANDI EN FRAUDES RUMBO AL MUNDIAL 2026
De acuerdo con las autoridades, los delincuentes difunden sitios web falsos mediante motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Estas páginas imitan a agencias de viajes o portales vinculados con el evento, replicando logotipos, diseños y textos oficiales para generar confianza y promocionar supuestos “paquetes todo incluido” que engloba entradas a partidos, hospedaje y transporte.
Otra modalidad detectada es la suplantación de identidad a través de perfiles falsos. Los estafadores se hacen pasar por asesores de viaje o representantes de agencias internacionales y envían cotizaciones acompañadas de contratos con apariencia legal y supuestos folios de reservación. Con el argumento de asegurar lugares o beneficios, solicitan pagos inmediatos, incluso mediante criptomonedas, lo que dificulta rastrear el dinero.
SSPC EMITE RECOMENDACIONES PARA PROTEGERTE DE FRAUDES DIGITALES
Ante esta situación, las autoridades recomendaron:
1. Comprar boletos y paquetes únicamente en canales oficiales, como el portal de la FIFA.
2. Verificar que las páginas de hospedaje tengan dominio legítimo y certificado de seguridad.
3. Desconfiar de ofertas con precios demasiado bajos o que exijan pagos urgentes.
4. Evitar transferencias a cuentas personales o pagos en efectivo o criptomonedas.
5. No compartir datos bancarios, contraseñas ni códigos de verificación.
6. Reportar páginas sospechosas, intentos de fraude o cargos indebidos.
Para orientación adicional, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía de la SSPC. Asimismo, la policía cibernética de la SSC capitalina mantiene atención permanente mediante la aplicación Mi Policía, sus cuentas oficiales en X, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.
Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer la prevención digital, proteger la información personal de la población y evitar ciberdelitos que afecten el patrimonio de quienes planean asistir al Mundial.