$!Detectan ‘modus operandi’ de fraude en paquetes turísticos rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA

Ante el incremento de fraudes digitales relacionados con paquetes turísticos para asistir a la Copa Mundial de Fútbol 2026, autoridades federales y capitalinas emitieron una alerta y recomendaciones para evitar estafas en la compra de boletos, hospedaje y transporte.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, en coordinación con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), advirtió que la creciente búsqueda de viajes y servicios turísticos rumbo al Mundial —especialmente en ciudades sede como la capital del país— puede ser aprovechada por ciberdelincuentes.

DETECTAN MODUS OPERANDI EN FRAUDES RUMBO AL MUNDIAL 2026

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes difunden sitios web falsos mediante motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Estas páginas imitan a agencias de viajes o portales vinculados con el evento, replicando logotipos, diseños y textos oficiales para generar confianza y promocionar supuestos “paquetes todo incluido” que engloba entradas a partidos, hospedaje y transporte.

Otra modalidad detectada es la suplantación de identidad a través de perfiles falsos. Los estafadores se hacen pasar por asesores de viaje o representantes de agencias internacionales y envían cotizaciones acompañadas de contratos con apariencia legal y supuestos folios de reservación. Con el argumento de asegurar lugares o beneficios, solicitan pagos inmediatos, incluso mediante criptomonedas, lo que dificulta rastrear el dinero.