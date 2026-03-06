Sedena prohíbe el vuelo de drones de aficionados durante el Mundial; entrena 8 mil elementos para seguridad

Entre las acciones destaca la prohibición del vuelo de drones recreativos o de aficionados en zonas relacionadas con el evento deportivo. La medida busca evitar riesgos en espacios donde se concentrarán miles de personas, así como delegaciones internacionales.

La seguridad aérea y terrestre será uno de los puntos clave durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 , por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció nuevas medidas para evitar incidentes durante el torneo.

El general Román Villalvazo Barrios explicó que se desplegarán sistemas especializados capaces de detectar, bloquear o neutralizar dispositivos no autorizados que ingresen a áreas restringidas durante el campeonato.

SISTEMAS ANTIDRONES PARA PROTEGER EL ESPACIO AÉREO

La estrategia contempla el uso de sistemas antidrones diseñados para vigilar el espacio aéreo cercano a los puntos clave del torneo.

Según explicó el mando militar, el sistema operará en el nivel más bajo del espacio aéreo, aproximadamente a partir de los 500 pies de altura, que es la zona donde normalmente operan drones recreativos.

Solo podrán volar dispositivos que estén registrados dentro de una “lista blanca” autorizada por las autoridades de seguridad, lo que permitirá identificar rápidamente cualquier aparato que no cuente con permiso.

“El sistema permitirá bloquear o neutralizar drones no autorizados que intenten ingresar a zonas restringidas”, explicó el general Villalvazo durante la presentación de las medidas de seguridad.

El despliegue incluirá vigilancia en estadios, centros de entrenamiento, hoteles de concentración y áreas de alta afluencia de visitantes, donde se prevé una intensa actividad durante el torneo.

BARRIDOS ELECTRÓNICOS Y DETECCIÓN DE DISPOSITIVOS

Además del control aéreo, las Fuerzas Armadas realizarán operativos tecnológicos de inspección en distintos puntos relacionados con el Mundial.

Estos operativos incluyen barridos electrónicos, radiológicos y de comunicaciones, cuyo objetivo es detectar posibles dispositivos sospechosos que puedan representar algún riesgo.

Los equipos militares revisarán zonas estratégicas antes y durante los partidos para asegurar que no existan interferencias, equipos clandestinos o señales no autorizadas.

Las autoridades señalaron que este tipo de medidas ya se aplican en eventos internacionales de gran escala, donde la seguridad tecnológica es considerada una prioridad.

“El objetivo es mantener un control total del entorno operativo en los espacios donde se desarrollarán las actividades del torneo”, indicaron autoridades militares durante el anuncio.

8 MIL MILITARES SE PREPARAN PARA LOS OPERATIVOS

De forma paralela, la Sedena informó que alrededor de 8 mil elementos de las Fuerzas Armadas reciben entrenamiento especializado para participar en el operativo de seguridad del Mundial.

El adiestramiento inició en enero de 2026 y contempla diversas áreas de preparación orientadas a responder a distintos escenarios de seguridad.

Entre las principales áreas de capacitación se encuentran:

· Control de multitudes

· Reacción táctica inmediata

· Manejo ofensivo y defensivo

· Escoltas de seguridad para delegaciones

· Medicina táctica

El general Villalvazo Barrios explicó que estas capacitaciones buscan fortalecer la capacidad de reacción ante situaciones que puedan presentarse durante el evento deportivo.

Además, a mediados del mes se realizará un ejercicio militar de aplicación en el que participarán 23 dependencias federales, con simulaciones estratégicas tanto en gabinete como en operaciones de campo.

El objetivo de estos ejercicios es homologar protocolos de actuación y mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de jugadores, delegaciones y aficionados.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA SEGURIDAD DEL MUNDIAL 2026

· Los drones recreativos suelen volar a menos de 400 pies, por lo que el control a partir de 500 pies busca cubrir prácticamente todo su rango operativo.

· Los sistemas antidrones utilizados en grandes eventos pueden bloquear señales de radio o GPS para obligar a los dispositivos a aterrizar.

· La Copa Mundial de la FIFA 2026 será uno de los eventos deportivos con mayor despliegue de seguridad tecnológica en América del Norte.