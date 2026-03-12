Capacitarán a trabajadores del sector turístico para celebración Copa Mundial FIFA 2026

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Dinero
/ 12 marzo 2026
    Capacitarán a trabajadores del sector turístico para celebración Copa Mundial FIFA 2026
    México inaugurará la mayor edición de la historia de la Copa Mundial el 11 de junio de 2026 con el primero de los 104 partidos que se disputarán en 16 sedes repartidas en tres países. ESPECIAL.

Será la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, quien se encargará de sensibilizarlos sobre este importante evento

En la capacitación que la próxima semana se dará a 3,500 trabajadores de la cadena de valor del turismo, uno de los temas que se abordará será una sensibilización sobre el Mundial de Fútbol.

La encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos en Coahuila, Martha Moncada, indicó que habrá personas que no tienen la sensibilidad de lo que representa el mundial, por ello, se les sensibiliza para que entiendan en qué periodos habrá gente extranjera o regional y que deben ser atendidas.

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Esa semana la capacitación será Saltillo, Arteaga, General Cepeda y Ramos Arizpe, aunque en el Sureste darán mayor énfasis por la cercanía que se tiene con Monterrey, añadió que también se hará en Torreón, así como en Cuatro Ciénegas y Monclova, entre otros.

“Es una capacitación turística para personal como cameros, restauranteros y toda la cadena de valor; todo va a ser sobre la vocación y atención al turista, la sensibilización sobre el mundial y también hay una parte donde se inscribirá a esas personas a un programa de Inspira sobre apoyo de inglés”, dijo.

Agregó que ahí se tomará el inventario de las personas, se les registrará y después participarán en un programa vía zoom para capacitarlos en el idioma inglés y ahí se conocerá que nivel se tendrá para cada participante.

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