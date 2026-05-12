Revelan que FGR reactiva caso de Héctor Melesio Cuén e intromisión de ‘Los Chapitos’ en elección 2021

Las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y su paradero sigue siendo una incógnita para México, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) presuntamente retomará las investigaciones sobre la supuesta participación del Cártel de Sinaloa en la elección de 2021, en la que resultó electo el morenista. Asimismo, aseguraron que reactivarán la indagatoria que abrió el exfiscal Alejandro Gertz Manero sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén en la finca Huertos del Pedregal, donde en julio de 2024 fue secuestrado el capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada García.

Las fuentes consultadas por el medio de comunicación El Universal reportaron que el Ministerio Público integra una sola investigación de estos casos por los que hasta el momento no ha sido citado a declarar Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de colaborar con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa. Indicaron que la Fiscalía de Asuntos Internacionales solicitó ya, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, información al gobierno de los Estados Unidos sobre las acusaciones contra el morenista Rubén Rocha Moya, quien desapareció de la escena pública tras separarse del cargo por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Por lo que, se encuentran a la espera de tener más información para integrar a la carpeta que se abrió, luego de los señalamientos realizados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe recordar que el PRI, PAN y PRD denunciaron narcoelección en Sinaloa, ya que, acusaron, sus operadores electorales fueron secuestrados y amenazados por integrantes de ‘Los Chapitos’, facción del Cártel de Sinaloa y liderada por los hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quienes presuntamente intervinieron en las elecciones en favor de Rocha Moya y los candidatos de Morena.

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