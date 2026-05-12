Una paciente con hantavirus se encuentra en estado crítico después de que los médicos desestimaron sus síntomas

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    Una paciente con hantavirus se encuentra en estado crítico después de que los médicos desestimaron sus síntomas
    La mujer había desarrollado inicialmente síntomas parecidos a los de la gripe a bordo del crucero de lujo. AP

El estado de la pasajera comenzó a deteriorarse rápidamente después de que finalmente pudo abandonar el desafortunado buque MV Hondius cuando atracó en las Islas Canarias, en España

Una mujer francesa que dio positivo por hantavirus tras desembarcar del crucero afectado por el virus se encuentra ahora en estado crítico después de que los médicos inicialmente desestimaron sus síntomas atribuyéndolos a la ansiedad.

Según se informó, el estado de la pasajera comenzó a deteriorarse rápidamente después de que finalmente pudo abandonar el desafortunado buque MV Hondius cuando atracó en las Islas Canarias, en España, el domingo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-ultimo-brote-de-hantavirus-devasto-un-pueblo-entero-asi-fue-como-argentina-finalmente-lo-detuvo-IH20639742

La mujer había desarrollado inicialmente síntomas parecidos a los de la gripe a bordo del crucero de lujo, pero parecía estar recuperándose, lo que llevó a los médicos a especular que probablemente estaba ansiosa o estresada en medio del brote mortal.

«No consideraban que estos síntomas fueran compatibles con el hantavirus. ¿Por qué? Porque ella les contaba que hacía unos días había tenido un episodio de tos que había desaparecido, y que en ese momento sentía algo parecido al estrés, la ansiedad o el nerviosismo. Por lo tanto, no se catalogó como hantavirus», declaró el ministro de Sanidad español, Javier Padilla Bernáldez.

La mujer, que era una de las cinco pasajeras francesas que abandonaron el barco el domingo, fue trasladada en avión a un hospital de París, donde su estado empeoró durante la noche.

Según informaron las autoridades sanitarias francesas, su estado sigue siendo crítico y está siendo tratada por una unidad especializada en enfermedades infecciosas.

Mientras tanto, a medida que el brote continúa desarrollándose , una docena de trabajadores hospitalarios en los Países Bajos fueron puestos en cuarentena después de haber manipulado sangre y orina de un paciente con hantavirus sin seguir los estrictos protocolos de EPI (Equipo de Protección Individual).

Según informaron las autoridades, el personal del hospital Radboudumc de la ciudad de Nijmegen permanecerá en cuarentena durante seis semanas como medida preventiva.

Esto ocurre mientras las autoridades sanitarias de varios países siguen vigilando la situación tras el brote de hantavirus, una cepa andina poco común que se transmite entre personas y que se propaga sin control en el barco, causando la muerte de tres pasajeros y poniendo en riesgo de infección a decenas de otros.

Dieciocho estadounidenses fueron repatriados a Estados Unidos y puestos en cuarentena el lunes; el único pasajero que dio un resultado positivo leve se encuentra ahora en una unidad de biocontención en Nebraska.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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