Rechaza Fiscalía del Estado de México que explosión en Tecámac haya sido trabajo de la CIA

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    Rechaza Fiscalía del Estado de México que explosión en Tecámac haya sido trabajo de la CIA
    Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía mexiquense, las dos víctimas son originarias de Sinaloa y un familiar los identificó. Cortesía

La corporación informó que no proporcionó esa información a CNN y mantuvo que la indagatoria por los hechos ocurridos ese día continúa abierta

TECÁMAC, EDOMEX.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) rechazó las afirmaciones difundidas por la cadena CNN, según las cuales autoridades le habrían informado que un artefacto explosivo permanecía oculto dentro de un vehículo que detonó el 28 de marzo, en el que murieron dos personas.

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En un comunicado emitido este martes, la corporación mexiquense señaló que no proporcionó esa información al medio y mantuvo que la indagatoria por los hechos ocurridos ese día continúa abierta, sin que existan conclusiones definitivas sobre las causas de las dos muertes reportadas.

CONFIRMAN IDENTIDAD DE FALLECIDOS

Lo que sí confirmó en ese momento la FGJEM fue que Humberto Rangel Muñoz y Francisco Efraín Beltrán de la Peña, conocido como “Payín”, son los hombres que perdieron la vida el 28 de marzo cuando la camioneta en la que viajaban explotó en Tecámac.

Según las investigaciones preliminares de la corporación mexiquense, las dos víctimas son originarias de Sinaloa y un familiar los identificó.

Las indagatorias de la fiscalía estatal revelaron que la unidad explotó mientras se desplazaba a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque. Las autoridades no hallaron indicios de que alguien arrojara o colocara el artefacto desde el exterior.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/papa-de-vicente-tiene-carpetas-de-investigacion-por-violencia-familiar-contra-roxana-n-confirma-fge-bc-BB20650188

Los dos hombres, aparentemente, provenían del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), según los datos preliminares.

SIN RELACIÓN CON DELITOS LOCALES

Después de los hechos, la fiscalía del Estado de México no había encontrado relación de las víctimas con delitos locales, aunque se revisaban posibles investigaciones federales o de otras entidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cierra-pan-filas-con-maru-campos-ante-juicio-politico-promovido-por-morena-IA20649551

En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que se presentó la explosión de la camioneta en la que viajaban los dos sinaloenses; video que fue captado por la cámara de otro vehículo que circulaba en la zona donde ocurrió el percance.

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