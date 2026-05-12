Desde que el Reino Unido aprobó el Brexit hace 10 años, ha habido seis primeros ministros

La Agencia de Noticias EFE hace un recuento de los primeros ministros británicos desde que en el Reino Unido aprobara en un referéndum su salida de la Unión Europea, en 2016, que derivo la renuncia del entonces jefe de Gobierno, David Cameron, tras él, cinco personas han ocupado el 10 de Downing Street; los conservadores Theresa May, Boris Johnson, Lizz Truss y Rishi Sunak; y el laborista Keir Starmer. EL ARRIBO DE CAMERON AL PODER En el mes de junio de 2007 el laborista Tony Blair, que en 1997 había conseguido poner fin a diecisiete años de gobiernos conservadores, primero los de Margaret Thatcher y después los de John Major, decidió renunciar.

El liderazgo de Blair, quien de manera consecutiva logró alzarse con la victoria en tres elecciones, siendo la última de ellas en 2005, empezó a ser criticado por respaldar la guerra de Irak en 2003, y en 2006, como consecuencia de bajo intensas presiones de su partido, anunció su dimisión para el año siguiente, apunta EFE. Blair fue sustituido por su compañero de partido Gordon Brown, que estuvo al frente del Gobierno hasta mayo de 2010, tras perder las elecciones frente al conservador David Cameron. En 2014, Cameron obtuvo la victoria en un referéndum sobre la independencia de Escocia, en el que triunfó la permanencia en el Reino Unido, con lo que revalidó su mayoría en las elecciones de 2015, precisa EFE. TRAS EL BREXIT, HA HABIDO UNA SERIE DE CAMBIOS EFE, evoca que de manera paradójica sería otro referéndum el que pondría un punto final al mandato de Cameron; el 23 de junio de 2016 los británicos aprobaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como el Brexit, fue entonces que el primer ministro presentó su dimisión.

Tras su salida del 10 de Downing Stree, arribó al poder su compañera de partido Theresa May, quien punto como tema central en su “mandato en la negociación de un acuerdo con la UE para el Brexit, pero el repetido rechazo del Parlamento a sus propuestas provocó su dimisión en mayo de 2019, que hizo efectiva dos meses después”, describe EFE. Entonces, el conservador Boris Johnson tomó el relevo del gobierno británico en julio; consiguió ratificar su cargo gracias a una amplia victoria electoral en diciembre de ese año. Con Johnson, el Reino Unido puso fin a sus 47 años de pertenencia a la UE el 31 de enero de 2020. Sin embargo, prosigue EFE, Johnson también se vio forzado a abandonar el cargo antes de tiempo, en julio de 2022, cuando se encontraba en medio de diversos escándalos, entre ellos la polémica que emergió derivado de las fiestas en Downing Street justo durante la pandemia, y como consecuencia de la renuncia de varios miembros de su Gabinete. Lizz Truss, tomó el puesto de Johnson, sin embargo su mandato fue muy breve, de tan solo 45 días, decidió dimitir en octubre de 2022 después de que su plan fiscal originara el rechazo político así como la desconfianza en los mercados, con la caída de la libra y la intervención del Banco de Inglaterra. Truss fue sustituida Rishi Sunak, que tomó la decisión de convocar a elecciones anticipadas para el 4 de julio de 2024, en estas, su partido político, el Conservador, sufrió su peor derrota en su historia frente a los laboristas, liderados por Keir Starmer, quien inició su mandato al día siguiente, concluye EFE Con información Agencia de Noticias EFE.

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