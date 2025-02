$!‘Avanza o te avientas 5 años de cárcel’: Mujer amenaza con falsas acusaciones a conductor de Uber en CDMX

Ante la situación, el chofer respondió de manera tranquila: “ Perdón, pero yo no voy a manejar así. Perdón, señorita, yo no voy a manejar así...”, y posteriormente le pidió que abandonara el vehículo: “Señorita, yo estoy pidiendo que se baje, por favor”.

MUJER REALIZA DENUNCIA DE ACOSO CON INFORMACIÓN FALSA

En respuesta, la mujer realizó una llamada telefónica en la que denunció falsamente al conductor, asegurando que él la había acosado. “Estoy sobre Avenida Revolución, y el conductor de Uber en donde vengo me viene acosando...”, se le escucha decir en la grabación. Además, continúa con su falsa denuncia alegando que “el señor me viene acosando, y no quiere avanzar porque yo le dije que se calmara”.

Segundos después, la pasajera añade más detalles a su denuncia sin fundamento: “Me venía diciendo que me veía muy bonita y que le gustaba, y después le dije que se calmara, y me dijo que si no, no iba a avanzar, y que aquí me iba a dejar”. En un tono más amenazante, la mujer advierte al conductor: “Avanza o te avientas 5 años de cárcel”.