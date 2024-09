Cobro de tarifa en frontera de San Ysidro genera largas filas y quejas en Tijuana

INM REFUERZA MEDIDAS DE CONTROL EN FRONTERA DE TIJUANA PARA INGRESO DE EXTRANJEROS A MÉXICO

La medida ha generado una serie de problemas logísticos y retrasos significativos, con largas filas que en algunos casos superan la hora de espera para ingresar a Tijuana desde Estados Unidos. Varios testigos han reportado que desde el viernes 20 de septiembre, los ciudadanos mexicanos deben presentar una Identificación Oficial INE, pasaporte vigente y, en algunos casos, acta de nacimiento para comprobar su nacionalidad, lo que ha generado incomodidad entre los usuarios, especialmente para aquellos que no estaban preparados para este tipo de verificación.

De acuerdo con información proporcionada por la agencia EFE, un oficial del INM explicó que el cobro para los extranjeros que ingresan a México no es una nueva política, sino una medida que ha estado vigente desde hace años. “Siempre ha estado en vigor, pero no lo habíamos aplicado con regularidad”, indicó el oficial, quien también señaló que las indicaciones de ingreso para extranjeros y mexicanos siempre han estado visibles en la garita. “Lo que pasa es que muchos se acostumbraron a que no realizáramos estos cobros, salvo en algunos casos específicos”.

AFECTADOS QUE VIVEN EN ESTADOS UNIDOS EXTERNAN SUS QUEJAS

El cobro y las medidas de control han generado numerosas quejas de los usuarios, quienes manifestaron su descontento por los retrasos y la falta de información previa sobre esta medida. Entre los testimonios recabados por EFE, destaca el caso de Guadalupe Espinoza, una joven mexico-estadounidense que cruza la frontera regularmente. En esta ocasión, se dirigía a una fiesta de cumpleaños en Tijuana, pero se encontró con una situación inesperada.

“Iba a pasar como siempre lo hago, pero esta vez me pidieron un documento para demostrar que soy mexicana. Soy mexicana y estadounidense, pero no traía ningún documento mexicano porque pensé que no lo necesitaba”, relató Espinoza. La joven fue enviada al final de una larga fila, lo que le retrasó dos horas en el cruce. Finalmente, optó por pagar más de $700 pesos para evitar más demoras y poder llegar a tiempo a la fiesta.

Otro usuario que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó a EFE que de haber sabido sobre el cobro en la garita de San Ysidro, habría optado por cruzar por Otay, otro cruce fronterizo entre el condado de San Diego y Tijuana, donde actualmente no se está aplicando la misma tarifa. También se reportaron quejas por parte de trabajadores que cruzan a pie y que indicaron que el cobro solo se está aplicando a quienes ingresan a pie, mientras que los automovilistas no están siendo afectados por la medida.