En Chili’s de Xalapa, gerente discrimina a persona con discapacidad visual y pide que se marche con su perro guía

Un nuevo caso de discriminación hacia personas con discapacidad ha conmocionado a la sociedad mexicana. En esta ocasión, el abogado Miguel Ángel Hernández Correa, quien vive con discapacidad visual, fue objeto de un trato denigrante por parte del gerente de un restaurante Chili’s ubicado en Plaza Américas de Xalapa, Veracruz.

El incidente, registrado en video y difundido ampliamente en redes sociales, muestra el momento exacto en que el gerente le pide al cliente que se retire del establecimiento, alegando que las políticas del restaurante prohíben la entrada de mascotas, sin tomar en cuenta que el perro que acompañaba al señor Hernández Correa es un perro guía.

“Amigo, mire, es que no podemos tener ciertas mascotas en el establecimiento, me lo dicen mis políticas”, se escucha decir al gerente en la grabación.

Ante esta situación, una clienta presente en el lugar intervino en defensa del abogado, señalando que la presencia del perro guía no representaba ningún problema para los demás comensales y que negar el servicio era un acto de discriminación.

“Joven, nosotros como clientes no tenemos ningún problema con que se quede, ya están entrenados, por nosotros que soy cliente no hay ningún problema, porque si no es discriminación”, expresó la clienta.