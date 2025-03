Encapuchados retiran vallas en Palacio Nacional durante vigilia por centro de exterminio en Jalisco

La jornada de Luto Nacional por Teuchitlán, convocada por colectivo de Madres Buscadoras, se dio para exigir justicia por las personas desaparecidas, así como mostrar indignación ante el horroroso hallazgo.

Pese a que se llevó con calma, ocurrió el hecho contra elementos capitalinos, por lo que las activistas pidieron no caer en provocaciones. “Ustedes no saben luchar, eso no se hace”, reclamaban algunas madres buscadoras.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó en una tarjeta informativa que “un grupo de personas encapuchadas retiraron la valla de resguardo de Palacio Nacional, por ello, policías de la Ciudad de México colocaron una línea de contención. En tanto, las personas que realizan una manifestación y expresión pública en el lugar, continúa sin contratiempos”.