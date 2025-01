Esteban Moctezuma seguirá en la Embajada de México en EU

El actual embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, señaló este martes que se quedará al frente de la misión diplomática mexicana en el país vecino; sin embargo, afirmó que sólo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podrá decidir su permanencia.

En un video publicado en redes y ante la información sobre él en los últimos días con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Moctezuma Barragán defendió su trabajo al frente de la Embajada de México y expresó que su “responsabilidad y convicción es dar la cara por México”.

“Creo en Norteamérica, creo que México debe defender sus intereses como parte de una región productiva, y sobre todo como una región que impulse valores humanos, humanistas. Nuestra relación económica con Estados Unidos significa casi la mitad de nuestro PIB y lo tenemos que cuidar siempre porque eso es la fuente del mayor empleo posible en México. Y lo más importante también, casi 40 millones de habitantes de este país tienen ascendencia mexicana”, señaló el comunicado.

SHEINBAUM DETERMINARÁ

El diplomático destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con “paciencia” e “inteligencia”, ha logrado iniciar con el pie derecho la relación con Donald Trump “en contraste con otros gobiernos”. Afirmando que se realizó en un diálogo permanente con un gobierno que “veía la relación con el mundo y con México de manera distinta”.

“Ella determinó mi permanencia en la Embajada para decidir, precisamente en función de los nuevos tiempos y sus exigencias. Mi decisión ante la presidenta fue, y seguirá siendo de apoyarle en lo que me solicite porque soy un soldado de México y vivimos momentos que invitan a la unidad de todos para defender a nuestra gente ya nuestros intereses nacionales. Me han pedido apoyarla y así será, un día, un mes año más, ella lo decidirá en función de lo que México necesite, porque no es tiempo de vanidades ni de actitudes egoístas”, expresó Moctezuma Barragán en un video publicado en redes sociales.