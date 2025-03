Exigen padres de niños con cáncer solución inmediata a desabasto de medicamentos

Las organizaciones de padres de niños con cáncer Fundación NICOATOLE Ynde Corazón A.C. e Integrantes del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer A.C. criticaron el apoyo económico del Gobierno federal y en cambio, exigieron una solución inmediata al desabasto de medicamentos y quimioterapias, así como la mejora de los servicios de salud pública.

“Nuestra respuesta es clara: Primero es lo Primero. Antes de otorgar estos apoyos económicos, el Gobierno debe enfocarse en resolver el grave problema del desabasto de medicamentos y quimioterapias, la falta de insumos en los hospitales públicos y la escasez de médicos en todo el País”, remarcaron.

Las asociaciones reprocharon que el Gobierno de la 4T, desde el sexenio anterior encabezado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, afectó a infantes que padecen neoplasias.

”Este régimen tiene una deuda moral inmensa con miles de niñas y niños con cáncer y sus familias, quienes han sufrido daños irreparables en su salud y en su vida debido a la larga crisis que ha afectado el sistema de salud pública durante casi seis años. El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en 14 ocasiones que se resolvería el desabasto de medicamentos”, añadieron.

Según cifras oficiales, actualmente hay 3 mil niños con cáncer en el sistema público de salud federal. El Secretario Kersenobich, aseguró que los medicamentos oncológicos para tratar el cáncer infantil ya están garantizados e incluso en la dependencia habrá un stock.

Ven apoyo insuficiente

Una familia puede gastar hasta 12 mil pesos en oncológicos a la semana, frente al desabasto en el sector público, por lo que resultan fuera de lugar los apoyos que el Gobierno federal anunció, consideró Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja AC.

El pasado 4 de marzo, el Secretario de Salud, David Kershenobich, informó que entregarán un estímulo de 6 mil 400 pesos bimestrales para 3 mil familias, cuyos hijos estén sometidos a un tratamiento contra el cáncer y que no sean derechohabientes del IMSS o el ISSSTE.

“Si fuera un escenario donde sí estuvieran los medicamentos cubiertos, donde los papás no tuvieran que hacer gastos extraordinarios más que sus traslados y el haber dejado de trabajar, y con eso pagar ese ingreso que no están generando, pues es una buena ayuda, no suficiente, pero buena”, declaró en entrevista con Grupo REFORMA.

La cifra que se entregará está muy lejos de los egresos que hacen cada semana durante un tratamiento, añadió.”Por ejemplo: un papá en una semana se puede llegar a gastar hasta 12 mil pesos en medicamentos de su hijo, ¡12 mil!, y este apoyo es de 6 mil 400 bimestral”, evaluó Barbosa.

El activista jalisciense urgió a que la Federación cumpla con la compra consolidada de medicamentos para el cáncer, cuyo plazo se agota en marzo.

“Lo intentaron en el sexenio pasado que era una cantidad todavía más triste. Y, curiosamente, a mí me genera mucho ruido que lo estén haciendo previa a la famosa entrega de los medicamentos que van a llegar en la compra consolidada. No quiero pretender ser negativo, pero, desafortunadamente, lo que me hacen ver es que van a tardar en llegar”, advirtió.