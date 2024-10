Legisladores del PAN llevan ante el CNDH denuncia contra elementos de Fuerzas Armadas que dispararon contra camioneta en Culiacán

Legisladores del PAN presentaron ayer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso en el que ocho elementos de las Fuerzas Armadas dispararon contra una camioneta en Culiacán, donde estuvieron a punto de matar a su conductor Alexis.

En un video al que Grupo REFORMA tuvo acceso, se escucha a uno de los militares decir: “¡mátalo, mátalo”.

En una manifestación afuera del organismo en la Ciudad de México, la coordinadora de la bancada, Berenice Luna, recordó que apenas el fin de semana se hizo público el caso de Alexis.

”Venimos otra vez a hacer un exhorto a esta Comisión que ha sido totalmente omisa, una Comisión en la que han dejado de manifiesto que la amiga (Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH) ha sido una roca en contra de la defensa de los derechos humanos”, dijo Luna.

El diputado Héctor Saúl Téllez afirmó que la CNDH ha callado ante abusos de militares y del Gobierno y el incumplimiento de la obligación de éste de brindar paz, salud y seguridad a todos los mexicanos.

Piedra Ibarra, sostuvo, no puede ser ratificada como presidenta del organismo, toda vez que sus resultados han sido nulos.

”Lamentamos la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la pasividad, sobre todo, la lamentable actuación de su titular, que no puede ser ratificada por los nulos resultados que ha dado durante su gestión”, reiteró.

Los diputados mostraron carteles con leyendas como “Se busca. Titular de la CNDH”, “La CNDH no ve, la CNDH no escucha”, “La CNDH guardia silencio” y “Se busca titular que defienda al pueblo, no al Gobierno”.

En su turno, Federico Döring anunció que presentarán una queja por el caso de la agresión del joven Alexis y otra contra el intento de limitar el derecho y la libertad de expresión de Juezas que fueron encapsuladas cuando se manifestaban afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez, el pasado domingo.

“Vamos a ingresar en este momento por lo que ha señalado la Coordinadora, el triste infame ‘¡mátalo, mátalo!’ de la Guardia Nacional que pretendieron arrebatarle la vida a Alexis en Sinaloa”, apuntó.

”Vamos a ampliar esta queja el día de hoy (lunes) por la tarde, en contra de los granaderos de Sheinbaum que, ayer (domingo), como bien dijo la Judicatura Federal, intentaron limitar el derecho y la libertad de expresión de las Juezas”.

Los legisladores demandaron a la CNDH que también aclare si, en efecto, se desistió de la denuncia que presentó contra de integrantes de esa bancada, a quienes acusó de dañar la fachada del organismo durante una manifestación en septiembre pasado.