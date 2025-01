Lo que sabemos del feminicidio de la conductora de app Karla Patricia en CDMX; Uber condena crimen

A través de su cuenta de X , Brisa contó que su madre salió a trabajar a las 13:30 horas y a las 20:00 horas registraron su feminicidio en la alcaldía Azcapotzalco, dentro de su vehículo, una camioneta Suzuki Ertiga de color blanco. “A mí me notificaron el hecho hasta la 01:06 de la mañana del 30 de diciembre. Alrededor de las 2 de la mañana ya me encontraba en la fiscalía de feminicidios donde nos entrevistaron a mí y a la pareja de mi mamá en un periodo de cuatro horas”.

Relató que identificó el cuerpo de su madre, el cual estaba ensangrentado y con rasguños en la cara. “A las 09:00 de la mañana del 30 de diciembre ya me encontraba en camino para identificar el cuerpo de mi madre, el cual se encontraba ensangrentado y con rasguños en su cara”, expuso en su cuenta de X, antes Twitter.

Describió como “cansados” los trámites de la fiscalía, del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Insifo) y de la morgue, que entregó el cuerpo a las 21:00 horas.

“Después de haber pasado los cansados trámites en la fiscalía, Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y en la morgue, me entregan el cuerpo de mi madre a las 09:00 de la noche. Y a las 10 ya estábamos en camino para su velorio;

“A las 11 de la noche comenzamos el velorio de mi mamá. Me encargué yo sola de gestionar tanto los trámites como los servicios funerarios que implican un asesinato (forzosamente la fiscalía me exigió que el cuerpo de mi madre no debía cremarse ni ser llevado a otro estado)”, contó.

