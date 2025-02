$!Ministras salvan autofinanciamiento de los candidatos para elección judicial

Seis Ministros votaron por invalidar, pero eran necesarios ocho votos y Margarita Ríos-Farjat no asistió a la sesión.

Juan Luis González Alcántara consideró “absurda” la prohibición absoluta de financiamiento que contiene la Constitución, pues sin dinero no puede haber campañas de ningún tipo, mientras que Alberto Pérez Dayán destacó que jueces en funciones que competirán en la elección perciben ingresos del erario.

”Autorizar los viáticos y gastos personales no vulnera la restricción de financiamiento privado, sino que hace posible la realización de actos de campaña permitidos”, replicó Ortiz.

Esquivel afirmó que la aportación personal de cada aspirante no debe confundirse con el financiamiento de personas o instituciones ajenas, mientras que Batres rechazó que los jueces en funciones en todos los casos puedan tener más recursos que otros candidatos, de los que no se puede presumir que estén desempleados.

No se sienten impedidas

A media discusión, el Ministro Javier Láynez preguntó si las Ministras no estarían en causa de impedimento, al estar votando una norma que afecta sus candidaturas.

Ellas respondieron que la Corte ha sostenido, reiteradamente, que los impedimentos no proceden en acciones de inconstitucionalidad, pues se requieren ocho votos para invalidar, y no es un proceso contencioso entre partes, sino un análisis de leyes en abstracto.

Enfatizaron, además, que el INE fijará topes al auto financiamiento de los candidatos a cargos judiciales, que todos deberán respetar.

”Mas allá de cualquier interés personal que pudiera tener la suscrita, apoyar la inconstitucionalidad de este artículo implicaría dejar sin posibilidad de que haya campañas, o sea, estamos prácticamente desapareciendo o quitándole cualquier posible gasto personal que haga una persona, incluso para movilizarse y tener contacto con algún elector fuera de los que se encuentran alrededor de su domicilio”, dijo Batres.

Batres agregó que no podía tomar en serio un posible impedimento, cuando sus colegas que ya renunciaron y no participarán en la elección, repetidamente han manifestado su rechazo a esta reforma, es decir, todos estarían impedidos y no podrían discutir el tema

. “Ha sido una constante del Poder Judicial el tratar de obstruir el proceso”, dijo.