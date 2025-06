Músicos de ‘Los Juniors de Monterrey’ secuestrados fueron encapuchados: Fiscal de Nuevo León

ESTO SE OBTUVO DE LAS PRIMERAS DECLARACIONES DE LOS MUSICOS DE LOS JUNIORS DE MONTERREY, TRAS PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

El Fiscal General dio a conocer que, en primera instancia, las víctimas del secuestro indicaron que los presuntos criminales entraron en una especie de urgencia por liberarlos, que llegó al grado en que no completaron el robo de instrumentos:

“Les entregaron la camioneta con la que habían sido privados de la libertad, de hecho las urgencias se denotan porque, incluso, les dijeron ‘ya váyanse’ y que se quedaron varios aparatos de ellos ahí donde los tenían.”

En cuanto a las heridas que presentaron los músicos, Flores Saldívar explicó que se trata de “lesiones que no ponen en riesgo la vida y que tardan menos de 15 días en sanar. Aquí el tema es que por el tiempo que los tuvieron privados, son concordantes en decir que los tuvieron encapuchados, andan por un pedazo de carretera, posteriormente en brechas y que ya cuando se les quitan las capuchas están en un lugar que no identifican. Que no escuchaban nombres y de repente, por la prisa, tuvieron que decirles ‘agarren la camioneta y váyanse.”

En palabras del Fiscal General estatal, los integrantes de la agrupación musical fueron puestos en libertar debido al operativo que se armó para su búsqueda. Asimismo, atribuyó este caso al Cártel del Noreste que opera en el área: “Cuando tienen conocimiento que nuestros elementos de la Ministerial en compañía con Fuerza Civil están rondando y buscando a esas personas es cuando los ponen en libertad”, expuso.

Se espera que en el transcurso de este 18 de junio, las víctimas de secuestro acudan a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a continuar con sus declaraciones.