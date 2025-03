Ofician misa para los desaparecidos durante la protesta de Luto Nacional

‘ Este dolor es sagrado. Si en algún pastor no han encontrado escucha, por favor discúlpenos. Si en algún momento hemos sido indiferentes a sus historias, como pastores, les pido por favor discúlpenos ’, dijo al inicio de la misa monseñor Javier Acero Pérez , quien encabezó la eucaristía.

Monseñor también aseguró que lo encontrado en Teuchitlán es la representación del miedo de cuidar por el prójimo y dijo que el ‘horror no puede paralizarnos’ y los hechos no pueden quedar impunes.

‘No podemos permitir, vamos de exterminio en ningún lugar del mundo porque son resultado de complicidades’, afirmó.

El monseñor hizo un llamado a las autoridades para escuchar a las víctimas, ‘es lo que hoy nos piden. Ojalá todos tomáramos un pico y una pala y nos fuéramos a buscar con ellas’.

Monseñor Francisco Javier Acero Pérez, Obispo Auxiliar de México en la Catedral Metropolitana, expresó que las familias buscadoras son los verdaderos protagonistas de esta misa.

‘Las familias buscadoras, lo que son las mamás, los papás, los hermanos, buscadoras de desaparecidos, son los verdaderos protagonistas de esta eucaristía y de este encuentro de gracia. Se los he dicho en persona si en algún momento hemos sido indiferentes a sus historias les pido perdón. No podemos callarnos ante esta realidad. No tengamos miedo para acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, que al final todo esto se resume en diálogo’.