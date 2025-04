Precisa Eduardo Clark que Birmex no desaparece sino que va a tener una reestructuración operativa

Dice que buscarán otorgar más tiempo a las farmacéuticas en el próximo proceso de compra consolidada, para que planifiquen sus propuestas.

”Ese es el objetivo y es un buen tiempo, no es mucho, se va volando, llevamos ya seis meses en el gobierno, pero tenemos ese periodo para ir planificando todo y que las licitaciones y los procesos de procura de medicamentos, de aquí en adelante, tengan un tiempo de colchón mucho más largo... que le permita a la industria farmacéutica, a los proveedores de medicamentos, insumos para la salud... tengan aproximadamente ocho meses, por lo menos, para producir, distribuir y estar listos para entregar a inicios del año”.

Comenta que la licitación de las claves detectadas a sobre precio, se repondrá en este mes. “Lo que hemos platicado con la secretaria Buenrostro es que podamos reponer el proceso durante este propio mes de abril, es posible que, tal vez, algunas claves se pasen a los primeros días de mayo.

”Todo este proceso lo pensamos hacer en tres semanas, es poco tiempo, pero tenemos la ventaja de que todo lo que estaríamos haciendo está basado en la información que entregaron cada uno de los proveedores de la licitación”, señala.

Explica que la Secretaría de Salud decidió incluir a las empresas que ofertaron los medicamentos a sobre precio, para darles la oportunidad de rebajar sus precios.

”Estamos buscando reponer el proceso en el momento en el que el proceso fue viciado. ¿Y dónde fue viciado el proceso? En este caso, en no haber invitado a todos los proveedores a una subasta inversa, queremos replicar ese proceso, ver si alguno de los proveedores, inclusive de sobreprecio, se baja, si lo hacen, perfecto, si no lo hacen, habrá alguien más que se quede con la adjudicación, pero no cerrar esa puerta a que todos los proveedores cumplidos puedan participar en igualdad de condiciones”.

”Ojalá que lo hagan [bajar sus precios], pero esa es ya su decisión. Lo que sí es que queremos darles la oportunidad, ya cada una de ellas decidirá cuál es su estrategia comercial, pero no queremos dejar fuera sin saber si tienen la capacidad o en realidad la posibilidad de bajarse aún más, a precios que tal vez sí sean los mejores del proceso”, subraya.

Afirma que el abasto de medicamentos no será afectado por la interrupción en la compra, que provocó la declaración de nulidad en la compra de 175 claves.

”Hace algunos días, a inicios del mes de abril, previo a la determinación de la nulidad de la licitación, comenzamos a emitir las órdenes de suministro para los productos que requiere el sector durante el mes particular de mayo y junio. Qué significa que todo lo que se pidió previo a la nulidad legalmente lo podemos, primero, si ya lo recibimos, pagarlo y entregar a los pacientes en el caso de que ya estén en los hospitales o clínicas, y los productos que no están en circunstancia, es decir, más bien los pedidos que todavía no se entregaban o estaban en curso, esos también los podemos recibir, también los podemos distribuir a los pacientes y también se los podemos pagar a los proveedores, eso es lo que nos da es un espacio en el cual tenemos suficiente tiempo para que sigan llegando las cosas, sigamos mejorando el abasto que todavía no se ha corregido en 100%, pero muestra ya una tendencia clara a la alza”, enfatiza.

El subsecretario de Salud dice desconocer cuántos funcionarios son investigados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y fueron removidos de manera preventiva.

”Ese tema, en particular, de datos específicos, va más allá de lo que yo pueda decir, la investigación no está a nuestro cargo, está a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Lo que yo sé es que prácticamente la plantilla directiva de Birmex ha sido cambiada. Entró Carlos Ulloa hace algunos días, ha incluido a equipo nuevo en las áreas estratégicas de Birmex y hay un número de funcionarios que se les ha pedido la renuncia de manera preventiva... no ha habido en este momento ningún tipo de responsabilidad fincada, sino es un tema preventivo para separarlos del cargo, para que el nuevo equipo de Birmex pueda operar todo lo que tenemos pendiente, que la investigación siga sin ningún tipo de interrupción”, refiere.

Finalmente, dice que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinará si habrá consecuencias administrativas o penales para los funcionarios involucrados en la compra a sobreprecio. “Anticorrupción y Buen Gobierno, determinará si hubo responsabilidad de servidores públicos, de privados, de terceros, ellos determinarán eso”, concluye.

* 175 claves fueron anuladas, sin embargo, ello no interrumpirá el abasto de medicamentos.