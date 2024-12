Prevén expertos en 2025 estabilidad en primas de seguros de automóviles

Después de tres años de volatilidad en las primas de seguros de automóviles, analistas esperan un periodo de estabilidad durante 2025.

A lo largo y ancho del país, el precio promedio de estas coberturas bajó 0.8% en noviembre frente a octubre de 2024 y fue la disminución más profunda en dos décadas, concretamente desde julio de 2004.

En octubre de 2023, los seguros se encarecieron 2.5%, lo que no se veía desde marzo del año 2000, de acuerdo con los datos del Inegi.

El gerente senior de autos y hogar en la consultora Aarco, Adrián Ramón, destaca la mayor competencia y el desempeño en las ventas de autos en México, lo que puede dar pie a mejores precios si los agentes de seguros ofrecen buenas opciones para los clientes y diseñan productos a la medida.

“Lo más probable es que en 2025 tengamos estabilidad en las primas. Fue 2024 un año complicado, porque empezamos a sanear y tomar mucho de lo que nos dejó la pospandemia. Auguro que a finales del siguiente año las primas ya se estabilicen y no tengan crecimientos tan radicales y que volvamos a tener competencia muy sana”, estima.

Desde su punto de vista, el principal reto radica en los tiempos de reparación, ante la entrada de nuevas marcas y modelos al mercado mexicano, principalmente de origen chino, ya que cada vez hay más diversidad de vehículos con tecnologías innovadoras que requieren ajustes en los sistemas de valoración y reparación.

FALTA EXPERIENCIA

“La introducción de nuevas marcas, modelos y tecnologías se volvió un proceso muy acelerado y provocó que el sector automotriz empezara a tener la dificultad para tener refacciones, pues la falta de experiencia en las marcas provocó que algunas aseguradoras tuvieran restricciones”, añade Ramón.

El Universal dio a conocer el caso de HDI Seguros, que a principios de noviembre informó que no daría cobertura a 22 marcas chinas, situación que provocó reacciones en el sector hasta que, a inicios de diciembre, la empresa informó nuevas formas de aseguramiento para las nuevas automotrices.

El mes pasado, la directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas, explicó que todo el tiempo están entrando marcas al mercado.

“Aquí también depende de lo que decida cada una de las compañías. No hemos visto que las compañías hayan dictado alguna política generalizada. Algunas decidirán por el momento no asegurar. Tiene que ver con algunas marcas en las que el abasto de refacciones no es tan inmediato. Pero son tantas las compañías y tan alta la competencia que, si alguna decide no asegurar algún tipo de vehículo, todas las demás lo harán”, indicó en esa ocasión.

MARCAS CHINAS GANAN MERCADO

Dada la dinámica en el ramo automotriz con nuevos jugadores, el especialista de Aarco expone que el sector asegurador está aprendiendo de las exigencias de los usuarios, particularmente con las marcas chinas, que ganan cuota de mercado.

En caso de reparaciones, explica que ante la logística que implica transportar refacciones desde China, los tiempos de espera van de un par de semanas hasta dos meses.

“No vemos un factor de riesgo, sino una oportunidad, hoy en día existe un mercado tan diverso, con una oferta accesible y oportunidades de crédito menos rigurosas, por lo que debemos hacer un traje a la medida”, indicó.

Según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la colocación de seguros de autos creció 22.7% al cierre de septiembre frente a 2023, resultado del aumento de 7.7% en la venta de automóviles en el país.