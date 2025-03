Reconoce Claudia Sheinbaum aprobación de leyes secundarias energéticas

RESPALDA A MINISTRA

La mandataria respaldó a la ministra Lenia Batres, quien fue declarada impedida para conocer y votar un amparo del empresario Ricardo Salinas Pliego quien presentó un recurso contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La ministra Batres abandonó la sesión privada de la Segunda Sala de la SCJN, luego de que la mayoría de ministros determinara legal el impedimento solicitado por el empresario.

Sheinbaum Pardo señaló que ningún ministro y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene un juicio objetivo y acusó al ministro en retiro, Luis María Aguilar, de esconder el caso por un año.

“Ninguno tiene un juicio objetivo, no hubo uno que escondió ahí la deuda por un año, la resolución por un año. ¿Qué, a poco ese ministro era muy objetivo?”, cuestionó la mandataria.

“O al decir que Lenia no puede participar, o la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión, ¿a poco no es una decisión poco objetiva?”, expresó.

“El tema que está de fondo es que todos en México tenemos que pagar los impuestos, todos. No se puede hablar de estado de derecho para algunas cosas y para otras que me conviene, no. Hay estado de derecho o no hay estado de derecho, y estado de derecho quiere decir que todos, todos, personas físicas y morales cumplamos”, añadió.