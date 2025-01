Reconoce Xóchitl fallas del PAN, PRI y PRD en elecciones pasadas

Tras darle la vuelta a la página de la elección presidencial, la excandidata opositora Xóchitl Gálvez prepara la creación de un nuevo partido político.

Al reflexionar sobre la derrota electoral ante la morenista Claudia Sheinbaum, en charla con EL UNIVERSAL, la exsenadora señala que a los tres partidos que la postularon, PAN, PRI y PRD, les faltó hacer trabajo en territorio y fallaron al no cubrir con representantes el 100 por ciento de las casillas.

”Cuando yo digo que sobró ciudadanía e hicieron falta partidos que tuvieran trabajo territorial, nadie debería sentirse ofendido; al contrario, los partidos tendrían que verlo como una oportunidad para regresar al trabajo de tierra”, resaltó.

No obstante, admite que nadie puede alegar un fraude electoral, porque, aunque se trató de una “elección de Estado, con intervención indebida del Presidente de la República, uso de dinero público en favor de la candidata oficial”, la oposición no pudo convencer al electorado de que su proyecto era mejor que el de Morena.

”Algo que acepto y reconozco es que la oposición en su conjunto nunca pudimos construir una narrativa que pudiera hacer que la gente pensara en nosotros con una opción a la Presidencia de la República. No se veía que la gente en ese momento pudiera apostarle a un proyecto distinto a Morena, porque no logramos hacer que la gente sintiera que las cosas no caminaban bien”.

Xóchitl Gálvez subrayó que nunca imaginó competir por la Presidencia de la República porque estaba enfocada en otros proyectos, pero las circunstancias y la falta de liderazgos hicieron que los mexicanos se sentían “huérfanos”.

”De repente sale lo de la encadenada en Xicoténcatl, la gente dice: Esta mujer tiene tompiates, no se vence, esta mujer es entrona, y creo que desde ahí las cosas empiezan a cambiar. (...) Ahí es donde se vuelve una posibilidad que sea la candidata.

”Hay quien me quiere cobrar la factura y decirme: Es que te hicimos la candidata. Sí güeyes, porque no tenían a nadie, si hubieran tenido a alguien dentro de los partidos, con el trabajo político necesario, pues seguramente no me hubieran hecho la candidata, ¿no?, esa es la verdad de las cosas”.

-¿Estaba consciente de lo que enfrentaba en la elección presidencial?

-Sí sabía a lo que iba, sí sabía que Morena era una maquinaria muy poderosa, sí me daba cuenta de las alianzas que hacía Morena con integrantes del PRI, cómo iban pactando la entrega de estados a favor de Morena a cambio de impunidad, y el mejor caso lo estamos viendo el día de hoy con Alejandro Murat, que nunca quiso ser candidato a la presidencia del PRI.

Es la verdad, Alejandro Murat lo que quería era la impunidad para lo que había hecho en el Infonavit.

Entonces, ante eso yo sabía que iba a ser una proeza, pero la emoción que se levantó, el ánimo, la esperanza, esa nadie la puede negar, cosa que no hubo en la campaña de Claudia Sheinbaum.

En la campaña de Claudia Sheinbaum había acarreo, amenazas, paga, y en la de nosotros había entusiasmo.

-¿Hay alguna autocrítica?

Obviamente muchas, todas. Los partidos no tenían listos estudios, hubiera sido yo, Santiago, Enrique de la Madrid, cualquiera el candidato, de cuál debería ser ese mensaje que le compitiera a Morena, que había construido un andamiaje tan complejo con los Servidores de la Nación, con los recursos públicos, con cinco años de campaña anticipada, con una elección de Estado, que era muy poco lo que se le podía contrarrestar.

Obviamente, si nos hubiésemos preparado con más tiempo, como Claudia con cinco años de anticipación, seguramente hubiéramos dado una mayor pelea, o sea cinco años de precampaña es una ventaja tremenda y sobre todo haciendo uso de los recursos públicos, del aparato del gobierno, de los funcionarios públicos, del apoyo del presidente, de los órganos electorales a tu favor.

-¿Hubo campaña negra en su contra?

Se metieron con mis hijos, se metieron con mis empresas, se metieron con mis clientes, se metieron con mi vida desde la propia Presidencia de la República, haciendo uso de información privilegiada, se pagaron a cientos de youtubers con dinero público para amplificar mensajes falsos.

Ellos hicieron creer a la gente que de vender gelatinas me había vuelto millonaria.

-¿Fue un error reconocer su derrota de inmediato?

La llamada a Claudia Sheinbaum, me parece que fue falta de ética de la presidenta que la hiciera pública sin esperar a que yo lo hiciera. O sea, yo la llamé en la confianza, nunca me dijo “¿puedo hacer pública esta llamada?”, al final la hicieron pública y, bueno, la consecuencia es la que existe, la llamada fue unos minutos antes de que yo saliera a reconocer la derrota.

Hay mucho cuestionamiento de por qué yo reconocí la derrota, lo hice a las 11:30 de la noche, momento en el que teníamos ya encuestas del conteo rápido y teníamos ya confirmación de encuestas reales, no las que me hicieron creer que había a las 7 de la noche, donde habíamos ganado la Ciudad de México, Veracruz, Yucatán, Puebla, Morelos, o sea, falso que habíamos ganado esos estados, y a las 6:30 de la tarde en los partidos me dijeron que sus encuestas decían que habíamos ganado y, pues, la verdad de las cosas es que no habíamos ganado.

Yo me comprometí con los mexicanos a decirles siempre la verdad y lo que hice esa noche fue reconocer que no me favorecía.

Yo soy una demócrata, y la derrota no había sido por 100 mil votos, había sido por una diferencia muy amplia y creo que si uno compite tiene que ser congruente, y en ese sentido yo simplemente fui consecuente con lo que pienso, con lo que creo y con lo que defiendo, que es la democracia.

-¿Qué le dice a quienes afirman que “descubrieron” el algoritmo del fraude?

Que me encantaría que fuera cierto, pero pues justo las actas que tenemos son las que yo le pedí a los ciudadanos que mandaran, muchos a través de mis redes participamos en los conteos y en los conteos distritales se confirmaron los resultados, o sea, no hubo manera de decir que había habido un fraude.

Puede ser que haya actas manipuladas, casillas zapato, casillas donde hay más votos de los que tenía el padrón electoral, pero la suma de todo esto no representa una diferencia significativa.

Con 17 mil actas, yo se los he dicho, a ellos los respeto muchísimo, no hay manera de que sea una muestra estadística confiable.

-¿Cómo quedó su relación con el PAN y el PRI?

Quedó en términos respetuosos, yo creo que no pueden decir que fui una candidata floja, una candidata que no se la partió en la calle, en el territorio, no dejé de hacer un solo día de campaña.

Había momentos en que estaba enferma, me esguincé un pie y así estuve en la calle dándole, animando, tan es así que había mucha gente que pensaba que podíamos ganar, porque el ánimo en la calle sí se reflejaba distinto.

¿Al final ganó el pragmatismo?, pues es posible, pero no pueden decir que no di lo que tenía que dar.

-¿Cómo va su proyecto de nuevo partido político?

Justo estamos en ese trabajo, ya tenemos documentos básicos, hemos platicado con otros actores políticos, yo creo que hay dos vertientes, una, los partidos que están tienen que ser mejores.

Esta necesidad de un nuevo partido, creo que tiene que haber un solo esfuerzo, no puede haber 20, 30 esfuerzos. Posiblemente haya un esfuerzo de ultraderecha, que obviamente yo ahí no me siento identificada, ultraizquierda no la veo, pero ultraderecha sí y quizá uno más de centro, más de causas, y ese es el que de alguna manera un grupo de ciudadanos creemos que hay que impulsar.

Yo tengo que acabar de analizar con detalle, pero hay una meta en mi mente, independientemente de cualquier cosa, cubrir el 100% de las casillas electorales en el 2027.

-¿Habrá dos proyectos de nuevos partidos o el Frente Cívico y usted irán juntos?

Hay pláticas y el tema tiene que ser que sí sea algo distinto, que sí sea algo que pueda emocionar a los mexicanos, si es más de lo mismo, creo que no tendría caso.