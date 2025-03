‘Sentía que realmente me estaba muriendo’: Valentina Gilabert narra el brutal ataque a manos de Marianne ‘N’

“Ese día pasé por una amiga en la universidad, fuimos a comer, estuvimos en mi casa y se fue. Y en la tarde me marca esta niña (otra amiga) y me dice que si quería ir a su casa a estar un rato y salir” , explicó Valentina.

VALERIA GILABERT NARRA CÓMO FUE EL ATAQUE VIVIDO A MANOS DE MARIANNE ‘N’

Al llegar, la influencer se reunió con una amiga y dos jóvenes, uno de ellos llamado José, quien también se encontraba en la vivienda. Según su testimonio, la reunión transcurrió con normalidad en un principio, con los tres conversando durante un tiempo.

Fue esta amiga, quien se encuentra detenida, quien le pidió que la acompañara al baño. Valentina accedió sin sospechar que estaba siendo conducida a una trampa.

“Me dijo: ‘Vamos al baño’, y yo le dije que sí. La acompañé y después de 10 minutos se me hizo muy raro que sigamos ahí. Entonces le dije que había que salirnos y ella me dijo que sí”, relató.

Sin embargo, al salir del baño, fue atacada repentinamente por la espalda por Marianne, quien no se encontraba en la casa antes de que la afectada entrara al baño. Valentina describió que intentó defenderse con patadas, pero la agresión fue tan violenta que no logró resistir.

“Fue de inmediato. De hecho, fue por la espalda. No traté de defenderme, traté de patearla, pero pues no podía hacer mucho”, detalló.

Durante la agresión, la presunta amiga que la había invitado a la casa no intervino. Según la modelo, fue José quien finalmente le brindó ayuda, logrando que los servicios de emergencia llegaran a tiempo.

“Ya estando en la ambulancia, me acuerdo que le decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo”, recordó Valentina.

Gravemente herida, la influencer fue trasladada de urgencia a un hospital. Los médicos identificaron tres perforaciones en su sistema respiratorio: una en la tráquea y dos en los pulmones, lo que ponía en riesgo inminente su vida.

“Sentía que realmente me estaba muriendo. Tenía tres fugas en mis vías respiratorias. Tenía una en la tráquea y dos en los pulmones. No podía hablar, no podía respirar. Es algo muy difícil de explicar porque, ¿cómo le explicas a alguien que se te está saliendo el aire de los pulmones?”, relató.

A pesar de la gravedad de sus heridas, Valentina permaneció consciente durante todo el proceso y se aferró a la vida.

“Siempre estuve consciente y la verdad fue terrible, pero en mi cabeza siempre estuve recordándome a mí misma que no me podía quedar dormida”, compartió.

VALENTINA GILABERT ESPERA QUE MARIANNE ‘N’ NO SALGA EN LIBERTAD

A más de un mes del ataque, la agresora, Marianne “N”, enfrenta un proceso judicial. Valentina expresó su deseo de que se haga justicia y lamentó que las leyes actuales no sean suficientemente severas con los menores de edad que cometen crímenes graves.

“Yo no creo que mi agresora debería estar libre”, afirmó con determinación.

La modelo también manifestó su intención de impulsar reformas legales para endurecer las penas contra los menores infractores, con el objetivo de que reciban castigos proporcionales a la gravedad de sus actos.

“Me gustaría poder reformar la ley para que los menores reciban realmente la condena que merecen por sus actos. Y pues es un proceso que me va a tomar mucho tiempo”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Valentina Gilabert, joven agredida por Marianne G y nieta de estos actores de Televisa?

VALENTINA REVELA QUE AÚN TIENEN SECUELAS DEL ATAQUE COMETIDO POR MARIANNE

Tras el ataque, Valentina ha enfrentado un largo proceso de recuperación. Pasó siete días en terapia intensiva y otros siete en terapia intermedia. Además de la reconstrucción de su mano, tuvo que someterse a procedimientos para drenar sus pulmones y corazón.

“La verdad es que sí ha sido muy complicado y, a la fecha, todavía tengo secuelas”, reveló.