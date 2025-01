Sheinbaum pide autocrítica a opositores tras reclamos sobre ‘gasolinazo’

CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que será un buen año y envió un mensaje a sus opositores tras las críticas que hicieron a su gobierno por el incremento a las gasolinas.

“No tiene nada de fundamento las críticas que hacen. Por eso les digo: ¿Por qué no inician un proceso de autocrítica? (...) ¿Por qué no hacen un proceso de autocrítica? ¿Por qué el pueblo de México no vota por ellos?”, cuestionó la mandataria.

“En vez de inventar, inventar, inventar, y además tienen mucho odio, es año nuevo. Va a ser un buen año, sobre todo porque el pueblo unido jamás será vencido”, respondió.

En cuanto al precio de las gasolinas, la titular del Ejecutivo federal no ofreció más detalles y adelantó que el viernes hablarán de este tema en “La Mañanera”.