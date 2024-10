‘Soy presidenta y ama de casa con mucho orgullo’... Claudia Sheinbaum responde a Rafael Inclán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a los comentarios machistas que realizó en su contra el actor Rafael Inclán.

“Lo me parece más lamentable es que se use la palabra ama de casa como algo peyorativo, no. yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa y con orgullo, todas la amas de casa, las mujeres esposas que se dedican al hogar merecen absolutamente todo nuestro respeto, realizan un trabajo que nadie reconoce”, dijo en Palacio Nacional.